證監會譴責東金香港任基金投資經理時無履行職責

東航國際金融(香港)(下稱東金香港)在2015年2月至2017年7月期間，擔任2隻基金的投資經理時，沒有履行其應盡的職責，遭香港證監會譴責，並處以320萬元罰款。

東金香港管理的2隻基金名為Hong Kong Investment Fund SP(HKIFSP)及Evergreen Growth Saver SP(EGSSP，前稱Real Estate and Finance Fund SP)，是Worldwide Opportunities Funds SPC(WOF)下的獨立資產組合，將其大部分資產投資於2家在開曼群島註冊成立的標的公司。WOF在2019年5月16日依據開曼群島大法院的命令進行清盤，自此該2隻基金一直處於清盤狀態。

證監會發現東金香港沒有對基金的相關投資進行充分的盡職審查和監察，並採取令人滿意的風險管理措施，以識別、量化和管理基金所面臨的風險。東金香港也沒有對聲稱就基金及其相關投資進行的盡職審查和監察保留適當的審計線索。

證監會發現，雖然東金香港負責酌情管理及投資該等基金的資產及投資組合，但實際上沒有這樣做。相反，何時為基金投資是由基金董事來決定。東金香港認為其主要角色是確保基金的資產乃按照載於基金的私人配售備忘錄內的投資目標主要投資於標的公司；該行對標的公司進行的盡職審查極為有限，以致對標的公司持有的資產、投資組合及負債，以及估值依據，所知有限或甚至毫不知情。

證監會又指，東金香港聲稱與其內部資產管理部門為檢討基金的表現定期舉行會議，但未能交出任何會議紀錄，而東金香港在2016年5月至2017年3月期間擬備的每月報告僅載述一些數據或整體市場觀點，但沒有對這類數據及或觀點將如何影響標的公司及或該等基金提供任何分析或說明；及聲稱與基金董事在大約2016年12月中就其中一隻基金價格大幅下跌進行討論，但卻並無就有關討論及其決定不採取進一步行動的依據備存任何紀錄。

證監會在決定採取上述制裁時，已考慮到東金香港繼證監會對其業務活動進行了有限度的檢視後，於2017年7月之後所採取的補救行動，包括由2018年2月1日起，鑑於該等基金的董事未能提供東金香港為履行其職務所需的資訊而終止了對該等基金的投資管理服務；及東金香港與證監會合作解決證監會的關注事項。