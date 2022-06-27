恒指公司：與本地初創合作以加快發展金融科技

恒生指數公司公布，與2間本地初創企業合作，冀能助金融業加快發展金融科技解決方案，亦能持續提升恒生指數公司自身科技能力。行政總裁巫婉雯表示，隨着金融科技影響力持續加速擴大，與2間金融科技公司合作，善用他們領先的創新科技，提升公司核心業務營運的效率。

她指出，這類合作亦顯示出公司進一步支持本地初創企業發展的承諾，期待可以探索新科技解決方案，夥拍更多的科創公司，加快香港金融生態系統的發展，並在瞬息萬變的市場環境下，提升公司為客戶提供的一站式投資解決方案。

恒指公司將與投資科技解決方案提供商Rivermap研究量化投資策略，為旗下聰明貝塔指數系列，制訂選股及指數權重編算細則，並就歷史數據模擬及組合管理共同開發一項定製化的創新研究及運作系統，同時讓恒指公司能進一步豐富其產品系列，並提升指數開發能力。

另外，恒指公司已開始採用人工智能科技公司濃說科技(Wizpresso)開發的一套自然語言處理(NLP)軟件即服務(SaaS)解決方案。有關的人工智能程序，將非結構化的數據轉換為結構化語言，有望在日常營運中顯著減低人手操作，同時亦能透過機器學習(Machine Learning)保持數據的準確性。此外，人工智能可從公共領域中的上市公司披露資料提取大量信息，並進行分析，協助開發精密主題指數。