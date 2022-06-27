中國廣電正式晉身電訊商　推5G月費計劃

廣電不像其他業務成熟的電訊商坐擁多個頻段，其5G網絡是與中移分享自己唯一的頻段700MHz，一起投資建設，這様中移得以用一個單基站覆蓋面更廣、可助成本較低的頻段來擴大網絡範圍，同時廣電付費使用中移的2.6GHz頻段，敲定合作細節就是廣電現在方推出5G服務的重要原因。

中移、聯通和中電信的5G客量早已「億億聲」，市場首先當然是關注廣電的5G月費定價如何。按已得資料，分7個價位，跟3大電訊商廣東分公司比較屬最多，入門118元人民幣(下同)，包40GB可在全國使用的數據，反觀廣東移動、廣東聯通及廣東電信正式5G月費129元起跳，GB較少，惟通話分鐘較多。現時電訊商5G每月每戶平均收入(ARPU)僅兩位數，也許因為有廣東電信那種低至29元、數據只能瀏覽某些地方的計劃。

廣電其餘6種5G月費158至588元，60至398GB不等，比「電訊3雄」廣東公司價位相若的套餐數據較多，還有3款月費38至68元的計劃，又會推出「手機零元購」之類優惠。