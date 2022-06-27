5月中環及金鐘甲廈租金按年俱漲逾2%

萊坊發表最新的《香港每月物業市場報告》顯示，中環及金鐘甲級寫字樓租金走勢理想，5月兩區平均呎租約114.7港元及73.9元，按月升0.1%與0.3%，較2021年同期更漲約2.6%及2.2%。至於今年首5個月，兩區呎租金仍同漲逾0.4%。

該行指出，中環及金鐘甲級寫字樓租金增長超越其他地區，而上月份，租戶繼續趁機以穩定租金尋求超甲級寫字樓空間，以提升工作空間的質素。部分規模較大的公司對共享工作空間的租賃需求強勁，以實現更大的靈活性。而在靈活和遙距工作安排日益普及的推動下，預計有更多大型公司將採用共享工作空間，料成為未來12個月值得注視的趨勢。

不過，儘管核心地段的寫字樓租金有見底迹象，但北角和黃竹坑等地點的寫字樓租金仍然面臨壓力，空置率處於高水平。

至於九龍區寫字樓市場的租賃交投亦回升，5月份面積超過1萬方呎的中型寫字樓交易不斷增加，當中九龍東繼續成為市場焦點，需求主要來自電子和製造業，該類租戶平均呎租約22元或以下。

而在疫情期間，一些大規模公司減少寫字樓面積，並在更優質的寫字樓物業租用辦公空間，隨着租戶繼續以可承擔的租金租用寫字樓，租戶對頂級辦公樓的需求依然強勁。相比下，老化寫字樓物業可能面臨更高的空置壓力。該報告資料，九龍東上月平均呎租金約29.2元，按月微升約0.1%，但今年首5個月則累跌約2.67%。