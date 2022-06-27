SML向聯交所遞交上市申請

新股市場漸旺場！無線射頻識別(RFID)零售科技公司SML周一(27日)向聯交所提交上市申請，法巴為獨家保薦人。早前有傳該公司計劃集資2億美元(約15.6億港元)。

該公司主要客戶為國際大型鞋服零售商及品牌商(RBO)，目前為逾600家RBO提供標籤產品。除了普通的護理及成分標籤、吊牌、價格牌等產品外，還有RFID標籤，客戶可以透過標籤標貼，提升庫存管理、供應鏈及門店經營效率。同時開發和銷售企業單品級RFID軟件Clarity及RFID硬件產品，組成RFID系統。

公司透過結合應用RFID標籤及RFID系統，提供RFID解決方案，而RFID系統業務與標籤產品銷售能產生高度互補及協同效應。

初步招股文件引述行業報告，以收入計，SML為2020年全球第二大鞋服行業標籤產品供應商，及全球第二大RFID標籤供應商，分別佔市場份額3.0%及15.3%。就2020年門店部署數量，RFID軟件Clarity佔24.7%市場份額，截至6月17日，已在全球逾5,500家門店部署。

該公司2021年盈利2.01億港元，按年飆升8.07倍；收入按年增長31.63%至34.37億元，包括中國內地、香港、澳門及台灣在內的大中華區佔40.1%，佔比按年減少3個百分點，南亞收入佔比按年增加2.7%至19.5%；美洲亦升1.2個百分點至8.1%；毛利率為30.9%，按年漲0.7個百分點。

集資所得將用於建立兩個RFID科技創新發展(TID)中心；加強RFID標籤產能；未來投資和收購互補業務；資助研究和開發系統；擴大滲透率；以及用於一般企業用途。