歐舒丹預告產品將加價　內地市場可望錄雙位數增長

香港市場方面，他指，難以預測下半年銷售情況，倘未來遊客可抵港消費，會對集團整體表現帶來正面影響，惟目前仍需等待港府仍放寬邊境措施。

他續指，對美國和英國4至5月表現感到滿意，但由於上述市場部分消費者已恢復回到實體店購物，反而令公司在英國的電商業務增長受到挑戰。他預計，今個財年整體銷售增長約15%至16%，經營溢利率為16%，又指會繼續收購尋有質素的品牌。

他直言，公司必須加價應對通脹，尤其運輸成本急升，公司上個財年已在全球範圍加價2%至5%，預期產品價格將在2023財年再加2至5%，實際幅度需視乎各個國家通脹情況。他又透露，集團撤出俄羅斯市場前，因應俄國貨幣貶值，產品加價幅度達20至30%。