投資者一口氣放售4個深水埗及旺角舖位　涉逾3億元

香港疫情減退，加上政府發放消費券，市民消費意欲料持續高漲，帶動舖市氣氛，有投資者趁勢一口氣放售4個深水埗及旺角區舖位，意向價共約3.078億港元，可一併或個別出售。

中原(工商舖)馮文聰表示，該公司獲委託代理推售上述一籃子舖位，當中以深水埗長沙灣道241至249號地下8至10號舖連地庫涉額最高，物業總建築面積約5,250方呎，叫價約1.1億元。現時有多個行業承租，包括精品店，時裝店等，每月總租金收入約12.8萬元，而地庫約3,800方呎樓面面積待出租，預料市值呎租約37元。

另一項為旺角廣東道913至923號地下入口連一樓，面積為放售物業中最大，涉及總建築面積約6,580方呎，現由護老院承租，租期至2027年8月，首3年月租約19萬元，其後3年享續租期及可提高租金至每月約21.28萬元，按意向價約9,200萬元計，回報率約2.5厘。其餘兩個物業同位於深水埗，包括深水埗南昌街179號地下連閣樓，總面積約2,000方呎，以及深水埗青山道322號地下，面積約1,200方呎，分別獲雜貨店及便利店租用，回報率均達2厘或以上。

馮指出，兩地疫情受控，市場憧憬通關安排有望落實，而今次放售舖位中，有3個皆位處深水埗區，而近年該區變化甚大，既有文青概念外，亦因靠近多幢新落成的住宅及商廈而受惠，舖位價值漸見升值。