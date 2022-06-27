【通脹未止】亞洲煤炭價格創新高　日本恐爆電荒

制裁俄羅斯效應陸續浮現，加上天氣反常，全球燃料短缺持續惡化，今次輪到亞洲煤炭價格創新高，可能推升電費並加劇通脹。禍不單行的是，正當西方集團欲再對俄油施加價格上限制裁之際，厄瓜多爾受民眾反高油價示威活動影響，可能在短期內完全停止產油。鑑於該國在民變前日產約52萬桶原油，消息一度刺激油價上揚，及後紐約期油和布蘭特期油窄幅上落，每桶分別處於107美元和112美元水平。

由調研機構IHS Markit編制的雙周指數顯示，澳洲紐卡素港煤炭現貨價上周五漲3.4%，達每噸402.5美元，為該現貨指數首次突破400美元大關。這反映亞洲和歐洲電廠皆在搶煤，以取代因制裁俄國而日益減少的天然氣供應。因應俄國減供天然氣，德國與奧地利正恢復閒置的火力發電廠，而日本和南韓則趕在炎夏前儲備燃料。作為晶片代工一哥的台灣對進口煤炭依賴度高，發電很難不受影響；巴基斯坦等較窮國更可能缺電。

至於內地，市監總局近日印發通知，要求部署各地開展煤價監督檢查工作，以6至9月為集中檢查期，同時注重建立長效監管機制，嚴打哄抬價格、串通漲價等違法行為。

事實上，日本已陷電荒，正要求東京居民節約用電，因天氣異常炎熱，將東京的電網運力逼近極限，而對於高溫可能持續更長時間的擔憂還在增加。日本經濟產業省周一(27日)稱，東京的電力供應將會「非常緊張」，因氣溫將高達攝氏35度，遠高於22.5度的30年平均水平，電力備用容量恐降至3.7%，貼近3%的最低警戒線，即有停電的可能性，呼籲民眾與企業一起節能，並預警大東京地區炎熱氣候會持續更長時間，氣溫也會更高，料創1951年有數據以來雨季最短和最酷熱的紀錄。

日本周一發出短電警告之際，亞洲大部分地區的電網皆預期今夏面臨壓力，高溫和工業生產逐漸復常已提高了內地華北主要地區和台灣的消費，家庭和企業都面臨電費加價的影響。