縱完成再融資　穆迪仍予澳博負面展望

該評級機構亦將上述公司的展望由去年10月的「審查中」改為「負面」。

穆迪解釋，澳博取得上述融資後，流動性足夠未來12個月使用。不過，負面展望反映了澳博盈利復甦的速度和程度的高度不確定性，以及認為澳博的財務槓桿在未來12至18個月內可能會保持在非常高的水平。

再融資後，澳博在2026年1月之前不再有大筆到期債務，而其新的定期貸款將從2023年9月起按季度適度攤銷。在60億元循環信貸下，澳博現金和供使用資源，據該機構估計總計達65億港元，將足以滿足其至少未來12個月的現金需求，包括在此期間到期的一些建設付款以及可能在2022年剩餘時間內持續的現金消耗。

穆迪預計澳博的調整後債務(包括租賃負債)將在未來 12至18個月內從截至2021年底的236億港元增至300億港元左右。這一預測因素考慮了這一期間預期提取循環信貸，以及早前向澳娛提供的19億可換股債券，用於澳博收購澳門海立方物業。