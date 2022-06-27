MOX credit調整轉數限額　套現客料玩完

自從虛擬銀行Mox上月推出全新Mox Credit即時轉帳服務，網上各種討論區隨即掀起一陣轉帳套現的相關討論。周一下午，Mox向客戶發電郵指，Mox Credit客戶從8月1日起，如果客戶從Mox Credit進行轉帳累積超過每曆月限額3萬港元，該行將收取超額部分(或當中的任何部分)之2%作為超出轉帳限額手續費。

據之前規定，Mox Credit可以免手續費將信用額過數到其他戶口，換句話說即是用自己的信貸額免息套現。同一道理，用其母行渣打銀行旗下的SC Pay，亦可「免息」㩒10萬元，該計劃月底結束。

Mox Credit信用額上限，可以全數套現不收息，網上流傳各種「教學」，稱可以利用「循環套現」方法㩒錢：透過Mox Credit轉帳到銀行戶口，然後信用卡月月找卡數，填滿信用額之後再套過。

由於信用額大至20萬，少至10萬也屬等閑，借免費錢無本生利成為一條另類財路。不止是借錢炒股票買樓，目前定存利率優厚，零成本「㩒」出2.8厘年息是低風險選擇。

不過，條款更改後，套現客8月過後就只能「借」3萬元封頂，其餘金額需要「回水」，否則會被收2%手續費。

究其原因，近來港元拆息上升，銀行體系結餘亦收縮了3成，銀行資金成本開始高，「平錢」料已成過去了。