美企接連裁員、暫緩招聘　恐預視勞動力市場進一步惡化

美國勞動力市場恐進一步惡化；外媒報道，過去數周已有公司宣布裁員或凍結招聘的計劃。招聘網站TrueUp數據顯示，縮減人手的企業包括科技、加密貨幣和房地產公司，自5月以來至少3.7萬人被裁。

報道指，消費需求放緩、高通脹數據及聯儲局大規模加息的影響已滲透各領域，全美第二大鋁材製造商Century Aluminum亦表示，計劃裁員約600人。

各項經濟數據均表明，經濟不景將會持續。製造業加班時數連續三個月下滑，創2015年以來最長的連續跌幅；申請失業救濟金人數的4星期平均值亦升至1月份以來高國；全國工資增長亦開始放緩。

然而，經濟學家的着眼點不是勞動市場是否放緩，而是其速度。隨着消費者和企業貸款需求減弱，愈來愈多經濟學家認為經濟即將面臨衰退。聯儲局主席鮑威爾亦坦言「可能出現衰退，且無法避免。」

事實上，裁員的重災區主要局限於房地產等利率敏感行業。於2019年時，低利率及極寬鬆的貨幣政策刺激房屋銷售飆升至逾十年高位；現時利率回升，房貸利率飆升至2008年以來最高水平，令部分潛在買家卻步，相關機構亦「自然不需要那麼多員工」。

科技公司亦面臨更高的借貸成本問題，大部分宣布裁員的科企均表示，他們於疫情期間「過度擴張」，以滿足經濟重啟之初突然湧現的需求。