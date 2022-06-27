珀麗灣6月成交量按月「斬半」　有兩房海景戶678萬易手

二手交投回落，馬灣珀麗灣6月成交量，按月跌約50%，有兩房海景單位，減價20萬元沽，成交價678萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座低層F室，兩房另加儲物房設計，實用面積約506方呎，以882萬元成交，呎價約17,431元，新買家為區內客。

●中原冼子明稱，柴灣居屋樂軒臺5座中層E室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望樓景，以538萬元已補價自由市場價易手，呎價約12,629元，新買家屬於首置買家，入市上車自用。

●美聯謝國安表示，北角健威花園6月錄兩宗買賣，包括C座連平台單位，實用面積約446方呎，連大平台，屬屋苑內的特色單位放盤，外區客一見鍾情，加上原業主叫價合理，終以777萬元獲承接，呎價約17,422元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角和富豪庭低層A室，實用面積約470方呎，兩房設計，成交價800萬元，呎價約17,021元，單位原先叫價為850萬元，最終減價50萬元成交，減幅約5.9%。

●世紀21北山嚴智贇指，天后維景台中層A室，實用面積約971方呎，三房間隔，成交價約1,700萬元易手，呎價約17,508元，新買家為區外投資客，原業主於2017年3月以約1,351萬元購入自住，持貨僅5年帳面獲利169萬元，期間單位升值約12.5%。

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九龍區

●中原黃家全表示，奧運站柏景灣7座低層H室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望街景，以863萬元成交，呎價約19,220元，原業主於2012年4月以492萬元，持貨約10年帳面獲利371萬元，期內升值約75%。

●美聯陳瑞香指，長沙灣泓景臺3座高層E室，實用面積492方呎，兩房間隔，吸引用家承接，成交價948萬元，較原叫價960萬元，調減12萬元，呎價約19,268元。

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新界區

●中原溫明峯指，馬灣珀麗灣6月累錄8宗買賣，對比上月16宗明顯縮減，屋苑5座中層A室，實用面積約522方呎，兩房間隔，享汀九橋海景，叫價698萬元，放盤一星期，減價20萬元，以678萬元沽出，呎價約12,989元，新買家為換樓客。

●祥益林英傑稱，屯門居屋翠寧花園3座高層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，獲區內綠表首置客垂青，遂便決定於未補價第二市場以350萬元購入自用，呎價約5,912元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆畦苑A座中層2室，實用面積約443方呎，兩房間隔，原業主有10萬元的減價空間，區內首置客遂便決定於已補價自由市場以415萬元即睇即買，呎價約9,368元。

●中原王勤學透露，剛過去的周末元朗區錄得12宗二手買賣，6月累計錄約107宗，新元朗中心最新成交2座低層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，開價730萬元，減價11萬元，以719萬元沽出，呎價約15,429元，新買家為區內客上車客。

●中原蔡堅濤指，粉嶺上水區6月暫錄約51宗買賣，其中粉嶺碧湖花園2座中層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，開價約555萬元，議價後以529萬元獲承接，呎價約13,225元，新買家已睇樓一段時間，即還價購入單位自用。

●美聯何智豪表示，沙田第一城39座低層H室，實用面積約284方呎，兩房間隔，成交價503萬元，呎價約17,711元，原業主於2019年以493萬元購入，持貨約3年帳面僅獲利10萬元，單位升值約2%。

●中原黎宗文稱，沙田第一城6月共錄約18宗買賣，較上月同期少約28%，屋苑48座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，開價約560萬元，議價後售548萬元，呎價約18,026元，原業主於2016年以418萬元購入，持貨6年帳面賺約130萬元。

●中原徐可志表示，馬鞍山區6月至今暫錄約65宗買賣，較上月同期錄約95宗下跌，馬鞍山中心2座低層F室，實用面積約375方呎，兩房間隔，開價約590萬元，議價後售588萬元，呎價約15,680元，新買家為用家，原業主持貨約3年，帳面獲利約38萬元。

●美聯李天傑稱，馬鞍山新港城P座低層4室，實用面積約361方呎，兩房間隔，同類型放盤不多，客人睇樓接近兩年，原業主願意減價，故積極考慮入市，最終減價約20萬元，以628萬元成交，呎價約17,396元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山迎海．駿岸7座高層A室，實用面積約1,453方呎，四房雙套間隔，放盤兩個月，叫價2,750萬元，減62萬至2,688萬元獲買家承接，呎價約18,500元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山居屋錦英苑H座低層7室，實用面積645方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約590萬元，議價後售525萬元，呎價約8,140元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢翠海花園5座單位全幢，實用面積約1,257方呎，套三房連工人房間隔，望山景，連天台約1,164方呎，原先叫價1,750萬，減170萬元或減約9.7%，成交價1,580萬元，呎價約12,570元。

●利嘉閣溫錦華表示，將軍澳廣場7座高層H室，實用面積約414方呎，兩房間隔，望內園景，以823.8萬元易手，呎價約19,899元，原業主2015年7月以599萬元聯名購入，在2019年4月以767萬元進行內部轉讓，現時約有28個單位放售，入場費由770萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋和明苑和暉閣中層4室，實用面積約535方呎，兩房連裝修，2月份未補價第二市場叫價530萬元，獲區外綠表買家以500萬承接，減價30萬元，減幅約5%，呎價約9,346元。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城2期5座低層A室，實用面積約646方呎，套三房間隔，原先叫價985萬元，放盤約6個月，經議價後降至950萬元成交，減價約35萬元，呎價約14,706元。

●中原柯勇稱，將軍澳豪庭高層H室，實用面積約905方呎，套三房間隔，另設儲物房，最新以1,768萬元易手，呎價約19,536元，原業主於2019年4月以1,668萬元購入，持貨滿3年辣招期滿即沽，帳面獲利100萬元離場。

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