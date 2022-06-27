樓價回落業主急掟貨　太古城呎售1.6萬創兩月低位

利息趨升等多項利淡因素夾擊下，二手業主紛紛減價出貨，近日樓價亦見回落。天水圍上車指標屋苑嘉湖山莊，有單位劈價近9%，以呎價低於一萬元沽出，而鰂魚涌太古城兩房收租盤，降價後以938萬元易手，呎價約1.6萬元料約兩個月最低。

嘉湖山莊6月已錄至少兩宗呎價不足一萬元買賣。祥益林家倫表示，該盤景湖居5座低層A室套三房戶，實用面積約638方呎，原先開價680萬元放售，原業主為內地人士，決定返回內地居住，遂減價60萬元，以620萬元售出單位，呎價約9,718元。

港島藍籌屋苑樓價亦見回軟。市場消息透露，太古城唐宮閣低層G室，實用面積約583方呎，兩房間隔，早前只放租不賣，由於不想再翻新單位，轉為以1,020萬元放售，降價82萬元後沽出，呎價約16,089元。據了解，同座更低層同室單位，今年初做價曾達約970萬元。

南區大型屋苑鴨脷洲海怡半島套三房戶，以不足千萬元獲承接。消息指，該盤1座低層單位，實用面積約629方呎，望海景，去年9月叫價1,085萬元，原業主計劃移民，減價至982萬元沽貨，呎價約15,612元。資料顯示，有大型銀行對該單位網上估價達1,017萬元。

荃灣港鐵站上蓋項目綠楊新邨，成交價連環跌穿「8球」。美聯柯志東稱，屋苑N座中層4室，實用面積約582方呎，去年開價860萬元。於近期減至780萬元，有區內租客睇樓兩星期，以765萬元入市，呎價約13,144元。據了解，本月同項目另一個三房單位，成交價約780萬元。

事實上，二手樓價已由高位回落，部分早年購入的單位都要蝕讓。消息指，西南九龍瓏璽6A座一個中層戶，實用面積約1,076方呎，曾叫價3,150萬元放盤，市傳近日劈至2,688萬元售出，呎價約24,981元。單位於2018年購入，持貨約4年帳面貶值逾170萬元，樓價跌幅約6%。

世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山雲海Maple Court第2座高層B室，實用面積約381方呎，一房間隔，放盤兩個月，累減45萬元，以720萬元成交，呎價約18,898元。原業主於2019年以約774萬元購入，持貨約3年帳面蝕約54萬元，單位期內跌價約7%。未扣除購入時所獲得的回贈及優惠。