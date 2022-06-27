新盤UPDATES：將軍澳項目收票反應理想
2022年06月27日 22:35
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新盤攻勢未停，將軍澳日出康城項目收票反應理想，短短4日已累收逾4,300張入票。另一邊廂，一手新盤的大額成交湧現，淺水灣有大宅以逾4.42億元沽出。
●將軍澳日出康城凱柏峰I暫超額逾17倍
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，將於周四(30日)首輪發售238伙。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，該盤截至今(27日)下午8時，累積收逾4,300張入票，超額認購逾17倍。
田氏續指，目前票源分布方面，有約60%屬將軍澳區、約25%為港島東區，餘下為其他各區。他補充指，該盤首輪發售單位有69伙一房、163伙兩房及6伙三房，折實平均呎價18,136元。按建築期付款計劃計，有九成單位售價為1,000萬元以下。按定價計，整批單位市值約22億元。
●長沙灣佳悅上載樓書 特色戶最細178方呎
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展位於長沙灣佳悅，周一(27日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。項目為一座樓高26層的住宅大樓，提供115伙單位，戶型包括開放式及一房，另設5個平台特色戶及5個頂層連天台特色戶，面積最細的開放戶連平台戶實用面積178方呎起。
據樓書顯示，全盤單位實用面積介乎178至289方呎，當中開放式戶型有69個，佔全盤六成，而一房單位有46伙。樓盤的標準樓層每層有5伙，設兩部升降機。面積最細的單位為3樓A室，實用面積178方呎，連109方呎平台。而全盤面積最大的單位為29樓B室，實用面積289方呎，連156方呎天台。
整體布局上，項目地下及1樓為基座商場，住客會所Club VIM則設於2樓，而對上樓層則屬住宅樓層。項目不設停車位。
項目由中原地產獨家代理，據悉，樓盤示範單位及售樓處設於長沙灣青山道468號ONE NEW YORK 1樓，設有1個交樓標準及1個經改動連裝修的一房示範單位，售樓處現正積極籌備中，有望於短期內開放予公眾參觀。
●北角柏蔚山頂層複式戶售9,317萬元沽
一手市場頻頻錄得大額成交，新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，周一(27日)透過招標沽出1伙頂層複式户。該單位為2座33及35樓C室，實用面積1,856方呎，屬四房雙套間隔，連40方呎露台，以9,317.1萬元連1個車位成交，呎價50,200元。
據悉，項目由2018年6月開售至今，累售609伙，佔全盤611伙逾99%，套現逾158億元，目前尚餘2伙複式戶待售。
●淺水灣90 Repulse Bay Road大宅逾4.42億元沽
據成交紀錄冊顯示，長實集團(01113)旗下淺水灣90 Repulse Bay Road，周一(27日)透過招標售出5號大宅，連兩個車位成交價逾4.42億元，以單位實用面積5,678方呎計算，呎價7.8萬港元。該物業採四套房間隔，設有升降機，連976方呎平台、291方呎花園。
是次售出單位為示範單位，買家可免費獲贈展示於該住宅物業的家具及物件。同時，買家採用「提前付清餘款現金回贈優惠」，若提前於簽訂臨時買賣合約後180天內付清樓價，可獲相等於567.8萬元的現金回贈。
●屯門NAPA三房戶售980萬元
會德豐地產旗下屯門NAPA，最新售出1座2樓B室，為實用面積827方呎的三房單位，成交價980.2萬元，呎價約11,852元。
●元朗站The YOHO Hub一房售761萬元
新鴻基地產(00016)旗下的港鐵元朗站上蓋住宅項目The YOHO Hub，最新沽出第2座15樓G室，為實用面積348方呎的一房單位，成交價761.04萬元，呎價約21,869元。
●薄扶林碧麗軒現樓連裝修複式平台示範單位
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周一(27日)向傳媒展示現樓連裝修複式平台示範單位。該個03號單位，位於地下及一樓，實用面積1,829方呎，屬三套房間隔，連約370方呎私人平台及183方呎私人花園。
單位室內以現代藝術為設計概念，牆身掛上多幅畫作，橫向型客飯廳長約10米，空間方正實用、布局分明，可擺放一張米白色梳化及6人餐桌。客飯廳設有落地玻璃趟門連接私人花園。廚房配置一系列家電。睡房區設於1樓，三間睡房同為套房設計，空間感十足。
資料顯示，碧麗軒共提供21伙，包括5座洋房及16伙複式單位。
●海日灣及海日灣II周五推售444伙
發展商加快推售新盤餘貨，大埔白石角海日灣及海日灣II上載最新銷售安排，落實於周五(1日)、即「七一」回歸紀念日起共推售444伙，惟當中有93伙為已出租單位，將售予現有租客。
據銷售安排顯示，海日灣將發售160伙，包括89伙按定價及先到先得形式發售，有71伙招標發售，招標期由今年7月1日至明年2月28日。而海日灣II將發售284伙，包括194伙按定價及先到先得形式發售，招標發售90伙。招標期由7月1日至12月31日。