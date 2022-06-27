新盤UPDATES：將軍澳項目收票反應理想

新盤攻勢未停，將軍澳日出康城項目收票反應理想，短短4日已累收逾4,300張入票。另一邊廂，一手新盤的大額成交湧現，淺水灣有大宅以逾4.42億元沽出。

●將軍澳日出康城凱柏峰I暫超額逾17倍

田氏續指，目前票源分布方面，有約60%屬將軍澳區、約25%為港島東區，餘下為其他各區。他補充指，該盤首輪發售單位有69伙一房、163伙兩房及6伙三房，折實平均呎價18,136元。按建築期付款計劃計，有九成單位售價為1,000萬元以下。按定價計，整批單位市值約22億元。

●長沙灣佳悅上載樓書 特色戶最細178方呎

據樓書顯示，全盤單位實用面積介乎178至289方呎，當中開放式戶型有69個，佔全盤六成，而一房單位有46伙。樓盤的標準樓層每層有5伙，設兩部升降機。面積最細的單位為3樓A室，實用面積178方呎，連109方呎平台。而全盤面積最大的單位為29樓B室，實用面積289方呎，連156方呎天台。

整體布局上，項目地下及1樓為基座商場，住客會所Club VIM則設於2樓，而對上樓層則屬住宅樓層。項目不設停車位。

項目由中原地產獨家代理，據悉，樓盤示範單位及售樓處設於長沙灣青山道468號ONE NEW YORK 1樓，設有1個交樓標準及1個經改動連裝修的一房示範單位，售樓處現正積極籌備中，有望於短期內開放予公眾參觀。

●北角柏蔚山頂層複式戶售9,317萬元沽

據悉，項目由2018年6月開售至今，累售609伙，佔全盤611伙逾99%，套現逾158億元，目前尚餘2伙複式戶待售。

●淺水灣90 Repulse Bay Road大宅逾4.42億元沽

是次售出單位為示範單位，買家可免費獲贈展示於該住宅物業的家具及物件。同時，買家採用「提前付清餘款現金回贈優惠」，若提前於簽訂臨時買賣合約後180天內付清樓價，可獲相等於567.8萬元的現金回贈。

●屯門NAPA三房戶售980萬元

會德豐地產旗下屯門NAPA，最新售出1座2樓B室，為實用面積827方呎的三房單位，成交價980.2萬元，呎價約11,852元。

●元朗站The YOHO Hub一房售761萬元

●薄扶林碧麗軒現樓連裝修複式平台示範單位

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周一(27日)向傳媒展示現樓連裝修複式平台示範單位。該個03號單位，位於地下及一樓，實用面積1,829方呎，屬三套房間隔，連約370方呎私人平台及183方呎私人花園。

單位室內以現代藝術為設計概念，牆身掛上多幅畫作，橫向型客飯廳長約10米，空間方正實用、布局分明，可擺放一張米白色梳化及6人餐桌。客飯廳設有落地玻璃趟門連接私人花園。廚房配置一系列家電。睡房區設於1樓，三間睡房同為套房設計，空間感十足。

資料顯示，碧麗軒共提供21伙，包括5座洋房及16伙複式單位。

●海日灣及海日灣II周五推售444伙

發展商加快推售新盤餘貨，大埔白石角海日灣及海日灣II上載最新銷售安排，落實於周五(1日)、即「七一」回歸紀念日起共推售444伙，惟當中有93伙為已出租單位，將售予現有租客。

據銷售安排顯示，海日灣將發售160伙，包括89伙按定價及先到先得形式發售，有71伙招標發售，招標期由今年7月1日至明年2月28日。而海日灣II將發售284伙，包括194伙按定價及先到先得形式發售，招標發售90伙。招標期由7月1日至12月31日。