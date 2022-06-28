東方日報B1：港股遭潑冷水　騰訊大股東擬減持

Naspers與持有騰訊股份的子企Prosus為回購股份，擬定期減持騰訊去籌措資金，沒有明言規模，股價對資產淨值(NAV)的折讓高就會回購。新聞稿舉例，若Naspers過去3個月內在符合歐洲監管限制的前提下回購，每天出售的騰訊股份平均不會超過騰訊日均成交量的3至5%。

資料顯示，截至周一止3個月，騰訊日均成交量約2,447萬股，按上述標準，每天掟貨量介乎73.41萬至122.35萬股。券商大和評論，Naspers今次減持是按市況調整，最終出售的股票可能少過之前的大宗交易。Naspers與Prosus股價分別曾飆24.29%及17.67%，以盤中高位及3月底財務報表計算，NAV折讓分別為22.99%及63.08%。

Naspers上一次減持騰訊在去年4月初，當時說過「最少未來3年不會再減持」，如今相隔一年多就「反口」，拖累騰訊股價由400.2元的即市高位應聲直插，收市倒跌1.56%，收報378.2元，成交量按日飆升2.15倍，「北水」也淨沽出18.3億元，其美國預託證券(ADR)早段再跌超過1%。

Naspers不是第一次食言沽騰訊，這次亦重申在提高快速增長的「非騰訊資產」比重之際，也會繼續把握騰訊「創造價值的顯著潛力」，且揚言行動得到騰訊支持。問題是，過去兩次減持騰訊都發生在其股價周期見頂後不久，半年後都累瀉逾20%，頓令人聯想到，這次可有例外？更何況，內地雖已復批遊戲版號，惟未成年人打機限制被大幅收緊，廣告業務慘遭疫情蹂躪，雲服務和支付服務所屬分部收入增長顯著放慢，經營環境有所改變。

此外，基於《反壟斷法》的《禁止濫用知識產權排除、限制競爭行為規定》正進行公眾諮詢，提到「具有市場支配地位的經營者不得在行使知識產權的過程中濫用市場支配地位，排除、限制競爭」，罰款額可以是「上一年度銷售額1%以上、10%以下」。

安安投資管理首席執行官馮時煖直言，對中資科網股存戒心，Naspers是趁騰訊反彈沽貨，理由是內地科網股政策風向大變，「日後增長勁點會傳出裁員？可見騰訊基本因素一般」，技術強勁的美國科技股亦見估值大降。他認為，港股只是炒消息，充其量上望22,600點，不必急於追貨，西方急步「收水」抗通脹損害經濟增長前景，內地消費及投資信心復原進展亦尚待觀察。

經歷持續的波動市後，積金評級指，強積金今年上半年累計虧損擴大至1,488億元，本月底計及供款後的成員人均帳戶結餘恐按半年縮10.2%至約23.14萬元。積金局重申，強積金計劃成員毋須過分擔心短期波動，切忌捕捉市況，以免得不償失。