美股收市下挫　DWAC瀉近一成

美股經歷上周的顯著反彈後，華爾街對後市看法分歧。美國股市周一(27日)受挫，道指收報3,1438點，跌62點或0.2%；標指收報3,900點，跌11點或0.3%；納指收報11,524點，跌83點或0.72%。

受「股神」巴菲特所推祟的傳奇投資大師、橡樹資本管理聯合創始人馬克斯(Howard Marks)認為，現時是買入股票時機，因美股估值已比半年或一年前便宜很多。他表示，不會被宏觀預測，例如通脹何時見頂、經濟會否衰退等因素左右其投資決定。他直言︰「等待股市見底的想法實在無謂」，因為估值總會有可能變得更便宜。

事實上，包括摩根士丹利、美國銀行在內的多家華爾街大行，均預言標指可能要跌至3,000點附近才真正見底。不過，高盛首席美股策略師David Kostin團隊仍預期到今年底時，標指可重回4,300點。該行引述數據顯示，家庭投資者對於股票的需求仍「出奇地強勁」，不擔心他們大手拋售股票。

不過，高盛亦同時警告，消費者開支減少或衝擊企業盈利，這才是影響更大的危機。Kostin指，5月零售銷售出乎意料按月減少0.3%；6月密歇根大學消費者信心指數錄破紀錄的50點低位，都反映高通脹和資產價格下降正開始傷害家庭財務狀況，真正的影響在於消費支出減少對企業盈利的拖累。

他又指，包括Target和沃爾瑪等零售商先前高估了消費者對某些貨物的需求，現需減價清出過多的庫存，消費者支出下滑將對企業盈利帶來風險，尤其非必須消費股和汽車業，前者包括奢侈品、家電、服飾、旅行社以及飯店等行業，一般而言，這類股份與經濟繁榮關連度較大。該行續稱，二手車價格由1月至今累跌6%，意味整體汽車需求減弱，故普遍預期汽車行業明年增長13%似乎過於樂觀。

企業消息方面，藥廠輝瑞與BioNTech共同研發，針對Omicron變種病毒的疫苗加強劑免疫反應得到改善，輝瑞周一股價收市漲0.56%；BioNTech急升7.21%，收報143.71美元。

特殊目的收購公司(SPAC)Digital World Acquisition Gorp(DWAC)，與前總統特朗普創立的社交媒體Trump Media & Technology Group(TMTG)合併再遇阻滯。DWAC稱持續收到法院的傳票，又指美國證交會(SEC)及司法部的調查可能會導致合併交易受阻、甚至嚴重延遲。DWAC股價全日挫9.56%，收報25.16美元。

另外，美國5月耐用品訂單按月升0.7%，撇除運輸設備訂單同樣升0.7%，均勝預期。