俄羅斯海運原油出口量大幅下滑　但或僅暫時性

外媒報道，俄羅斯海運原油出口量上周大幅下滑，但這一跌勢可能並不表示制裁開始產生效力。

俄羅斯港口出口量與之前一周相比下降了20%，跌至自3月25日當周以來的最低水平。不過，由於下跌最有可能是由於波羅的海主要港口Primorsk以及相關管道的維修工作所致，出口量預計將會反彈。

根據俄羅斯對不同地區的海運原油出口量四周均值，目前亞洲地區佔到俄國石油出口總量的一半，從年初時的大約三分之一有所上升，但是從5月底的約60%的峰值有所下跌。

俄羅斯對印度的出口量在歐洲買家規避俄油後最初出現了飆升，但最近幾周開始下滑，但是如果所有目的地未知的油輪上的貨物最終運往了印度，那麼這一趨勢可能逆轉。

輸往亞洲的原油主要流向了兩個國家：中國和印度。按周相比，俄羅斯對中國的海運石油出口量在大約每日110萬桶和每日73萬桶之間波動，但是5月初以來四周均值保持在接近每日100萬桶。

另外，俄羅斯已經失去了北歐近三分之二的海運原油市場，但在入侵烏克蘭後最初出現下跌以來，其對該地區的海運量有所企穩。