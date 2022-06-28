恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

新冠肺炎疫情、俄烏戰爭及全球通脹升溫，令金融市場充斥不確定性，而可能擾亂全球經濟的下隻黑天鵝已經出現，就是斷電的風險。

外媒報道，Cornerstone Futures分析師Brynne Kelly在最新分析報告中寫道：「全美各地和其他國家的供電網問題，可能引發能源市場混亂，而這風險目前卻被低估。」

Kelly指出，汽油這類商品因為價格顯而易見而引起矚目，相形之下，電力缺乏流動性高的指標期貨，費率也複雜難懂。不過，她指出，美國主要電力市場，賓州/紐澤西州/馬里蘭州電網以及德州的可靠電力委員會(ERCOT)的期貨曲線變動今年都「前所未見地」走高，反映其大致未引起注意。

她擔心發生像2021年德州冬季風暴導致大停電的類似事件，恐伴隨運輸、供水和電信服務中斷。

Kelly說：「簡單說，原油其實在今日環境下不會產生電力，但電力卻是生產石油所必需。換句話說，若是電網癱瘓，很可能成為下一個擾亂石油供應鏈的問題。」

她警告稱，隨着美國氣溫升高、夏季降溫需求進入高峰，如果發生任何比德州去年情況更重大的事件，都「可能引發災難性後果」。東京發布熱浪恐驅動斷電的警告，就值得各地深思。

Kelly說：「現在乎沒有應變計劃。輸電網可能因此成為整個經濟的弱點。」她也提到，拜登政策現在正想方設法平抑油價，卻未想到對供電產業做類似的事。