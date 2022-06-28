陳蓓敏：內銀龍頭仍屬偏落後宜吸納權重

6月聯儲局加息後，美股短線見穩反彈。上周道指、納指和標普分別升逾5%、7%和6%。美國密歇根大學6月消費情緒指數終值跌至50，為歷史低位，料受加息和高油價因素影響。拜登總統擬尋求國會批准，暫停徵收聯邦汽油稅3個月。一方面助消費市場和對抗通脹，另一方面收買人心為中期選舉拉票。市場響起憂慮經濟衰退預期，一切需視乎9月和11月聯儲局會否加息和幅度。本周市場關注美國經濟數據公布，如5月個人消費開支物價指數、5月耐用品訂單、6月消費者信心指數等。美、歐各央行行長，出席歐洲央行論壇。歐洲金融市場靜中帶隱。

周一亞洲區股市普遍造好，平均有1.5%升幅。隨着上半年將成歷史，投資者對下半年中國和香港股市傾向樂觀。周一深證指數升1.1%，立於12,800點之上。上証則見牛皮。首5個月全國規模以上工業企業，實現利率總額升1%，數據顯示私營企業利潤偏弱，估計未來仍有政策傾斜扶持。七一回歸氣氛帶動下和半年結因素，恒指裂口高開，一舉突破百天線，加上成交配合，創本月紀錄，達2,000億。投資氣氛見積極。恆指月內低位為20,697點，若達22,800點，便可達每個月平均波幅幅度。內銀龍頭仍屬偏落後，建議吸納權重之選。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)