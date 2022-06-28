廖嘉豪：降標普500指數目標至4200點

美國6月標普製造業採購經理指數從57顯著下降至52.4，遠遜於市場普遍預期。製造業指數的一些分項指數也進入收縮區域，產出指數為49.6，新訂單指數為48.2。就業指數保持在52.3，即盛衰分界線以上。服務業採購經理指數也從53.4進一步下降至51.6，但新業務指數下降幅度更大，至47.2。就業指數保持在55.3的較高水平。6月製造業和服務業 PMI指標，均明顯弱於預期，兩者中更具前瞻性的細節，或預告未來活動收縮。採購經理指數的下降，是截至目前更明確的迹象之一，反映實際活動數據可能會繼續走弱，但看到當中一些價格指數，隨着疲軟的活動而下降，在某程度上或令人鼓舞，因為這或暗示經濟面臨溫和衰退，雖然對聯儲局來說並不是最理想的結果，但至少有望成功緩解通脹壓力。

上周市場關注經濟衰退多於通脹風險，現在預期最早或在2023年年中減息，不過在此之前，花旗仍預期聯儲局至少在接下來幾次會議上，或再以50至75個點子的速度加息。聯儲局鷹派態度和不斷上升的實際利率，是對美股估值上半年的決定性因素。值得留意的是，這或已經在當前指數水平和估值倍數上反映。

花旗最新將標準普爾500指數年底目標，從之前4,700點下調至4,200點。這個年底目標是混合了兩個情境預測而推算出來，首先是假設聯儲局成功控制通脹，經濟同時保持溫和增長，在這個軟著陸情境下，標普500指數或有望升至4,700點。相反的另一個假設是，聯儲局大幅收水，最終導致經濟陷入溫和衰退，標指或見3,650點，近期市場憂慮加深，美股亦曾跌至類似水平，如果經濟衰退嚴重，標指甚至可能跌至3,150點。平衡了兩個不同情境假設，4,200點的基本情境預測，相當於全年每股盈利預測226元的18至19倍，尚算合理。

這個目標水平，某程度上代表美國股市或在下半年略為反彈。由於估值已大幅調整，盈利韌性或支持這看法。正如剛才所述，經濟活動放緩可能在一定程度上緩解通脹擔憂。因此，如果美股盈利好於預期，加上聯儲局鷹派擔憂緩解，可能帶來市場重新部署的正面因素。然而明年盈利預測仍然面臨風險。目前市場預期美股明年盈利或增長11%，本行衰退情境研究，假設明年盈利將收縮10%。下半年這種預期差距或愈來愈受關注，或成限制美股表現的另一因素。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪