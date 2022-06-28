創勝集團披露治療腎病藥物臨床前數據

公司指，TST004是一種靶向甘露聚糖結合凝集素關聯絲氨酸蛋白酶2(MASP2)的人源化單克隆抗體，被設計為可防止由凝集素通路補體激活介導的炎症及組織損傷。MASP2(甘露聚糖結合凝集素關聯絲氨酸蛋白酶2)是補體激活凝集素通路啟動的一種關鍵酶。TST004將以皮下注射給藥，與同靶在研抗體藥物所使用的靜脈輸液方式相比，展現出顯著優勢。

公司指，免疫球蛋白A型腎病(IgAN)是全球高發性疾病，也是醫療需求缺口巨大的領域。臨床前數據為TST004進一步評估為補體依賴性疾病(如免疫球蛋白A型腎病(IgAN)及造血幹細胞移植相關血栓性微血管病(HSCT-TMA))的潛在治療方法提供了令人信服的科學原理。

公司首席執行官錢雪明博士表示，他們正在努力將TST004推進至臨床開發階段，希望能夠惠及更多受急切醫療需求缺口影響的患者。

公司又指，TST004由公司自主發現及開發，將用於治療免疫球蛋白A型腎病(IgAN)(一種高發性慢性腎病，其治療選擇非常有限)。