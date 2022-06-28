道指跌62點　油價上升

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.98；港匯弱見7.8472；離岸人民幣(CNH)報6.6897；美元兌日圓處135.54；歐元報1.0579，英鎊報1.2268。金價企1,822.81美元。布油升上111.62美元，紐油升至110.3美元。比特幣偏軟，暫報2.07萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水80點。

●道指收報3,1438點，跌62點或0.2%；標指收報3,900點，跌11點或0.3%；納指收報11,524點，跌83點或0.72%。

●美國5月耐用品訂單按月升0.7%，撇除運輸設備訂單同樣升0.7%，均勝預期。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報22,073點，跌155點或0.7%。

●即月恒生指數夜期收報22,015點，跌181點，低水215點，成交19,768張。

●中國恒大：預期清盤呈請將不會影響公司的重組計劃或時間表。

●外媒引述知情人士稱，加密貨幣交易所FTX創始人Sam Bankman-Fried正在探索是否能夠收購網上券商Robinhood，而後者目前尚未收到正式的收購方式。

●美國聯儲局上周宣布所有銀行獲通過今年的壓力測試之後，多家銀行宣布提高股息，但當中摩根大通和花旗則維持不變。

●紐約8月期油收報每桶109.57美元，升1.95美元或1.81%；布蘭特8月期油收報每桶115.09美元，升1.97美元或1.74%。

●紐約8月期金收報每安士1,824.8美元，跌5.5美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,258點，升49點或0.69%；法國CAC指數收報6,047點，跌26點或0.43%；德國DAX指數收報13,186點，升67點或0.52%。

●專注於加密貨幣的對沖基金三箭資本(Three Arrows Capital)必須在周一(27日)最後期限前，償還對數碼資產經紀公司Voyager Digital超過6.7億美元的貸款，否則將面臨違約。