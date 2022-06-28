李偉傑：新意網競爭優勢突出　值得跟進

香港科技園方公司管理的將軍澳、元朗、大埔工業邨的面積龐大，佔地共逾200公頃。是次新意網上訴得直，事件除了令受事件影響的將軍澳科技園客戶遷出原址及潛在轉往新意網旗下數據中心，增加新意網收益外，事件亦會推展科技園內配置土地作創新科技用途，推動園內及行業數據中心經營方式市場更合規、公平競爭和健康定價，令土地供應回復合埋穩定，對行業龍頭及一向經營合規的新意網自然有利。

業績方面，新意網截至去年底止中期盈利4.1億港元，按年上升5.6%；若扣除2020財年來自疫情的相關補貼，盈利按年上升10%。期內收入9.95億元，增加7.8%，來自數據中心及資訊科技設施業務的收入按年上升9%至9.35億元，主要受來自現有及新客戶的需求及2020/21財政年度簽訂的新合約的全年貢獻所推動。

近月，中美兩國急於刺激經濟，料下半年雙方緊張關係有機會顯著緩和及美國有機會取消中國貨品若干入口關稅。據《2020聯合國電子政務調查報告》顯示，中國電子政務發展指數排名提升至全球第45位，日前，國務院印發《關於加強數字政府建設的指導意見》，就主動順應經濟社會數字化轉型趨勢，充分釋放數字化發展紅利，為全面開創數字政府建設下發「任務書」，作出新部署，有利雲端運算服務、電子商務、5G網絡需求正在增長，市場對數據中心的需求日漸增加。

香港位置有利地理位置，而且香港電訊基建設施完善、又具成本合理的電力供應，迄今仍是連接國內及海外全球經濟活動的重要樞紐，對已經在香港建立數據中心服務龍頭地位的新意網有利，加上MEGA Fanling今年6月已經落成，並由一間雲端服務公司全面承租。總括而言，未來數年新意網的總樓面面積會由現時的140萬平方呎擴充至近300萬平方呎，提供數據儲存業務，不斷收取租金，產生長期而穩定的租金收入，企業業務規模將進一步增長及收益持續上升。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)