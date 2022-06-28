鄧聲興：聯想集團業績穩健 上望9元
2022年06月28日 09:55
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(中新社圖片)
聯想集團(00992)由於供應鏈屬於多年的建設，在疫情期間，得益於「全球資源，本地交付」的經營理念及模式，不管任何地方發生問題，集團全球的業務不會全面受到影響，業績穩健靠長期積累而不是臨時應對。截至3月止2021/22年度收入增長18%或109億美元，至716.2億美元，創出十年新高；純利增長逾72%至20.3億美元，亦創新高，前景看好。
集團除產銷資訊科技(IT)硬件成功之外，亦已成功開拓IT服務業務，成為另一增長引擎。21/22年度內，旗下方案服務業務集團(SSG)收入升30%至54億美元，經營溢利增40%至12億美元，營業額和利潤均創歷史新高之餘，增長速度遠超同行，營運利潤率高達22%。集團定下SSG的未來3年收入目標，翻番達到100億美元。
此外，集團早前公布，計劃收購電訊盈科(00008)的ITS業務權益，將增強集團亞太區運維服務、項目型和解決方案服務能力，以及拓展客戶，為SSG加強能力。收購完成後，預期集團SSG的收入將提升7%至10%，業務EBITDA提升5%至6%。值得投資者關注，阻力位9元；支持位7元。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)