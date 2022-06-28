鄧聲興：聯想集團業績穩健　上望9元

集團除產銷資訊科技(IT)硬件成功之外，亦已成功開拓IT服務業務，成為另一增長引擎。21/22年度內，旗下方案服務業務集團(SSG)收入升30%至54億美元，經營溢利增40%至12億美元，營業額和利潤均創歷史新高之餘，增長速度遠超同行，營運利潤率高達22%。集團定下SSG的未來3年收入目標，翻番達到100億美元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)