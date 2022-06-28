【高盛推介】騰訊遭減持股價回調落後大市　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股受大股東減持消息拖累，騰訊周一(27日)逆市跌約1.6%，周二(28日)早上繼續回調，最低見356.4港元的過去三周低位。現報358.8元，跌約5.1%。騰訊周一公布，主要股東Naspers將有序地以場內出售集團所持騰訊股份，並若在過去3個月內在符合歐洲監管限制的前提下執行回購計劃，每天出售的騰訊股份平均不超過每日平均成交量約3%至5%，以籌集回購計劃所需資金。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周一獲資金趁低轉向吸納，有約1,190萬元。淡倉於周一繼續獲資金流入，有約3,040萬元，為周一最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，周一北水轉向沽出騰訊，錄得約18.3億元資金淨賣出。

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