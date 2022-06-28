【高盛推介】騰訊遭減持股價回調落後大市 資金兩邊部署
2022年06月28日 10:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股受大股東減持消息拖累，騰訊周一(27日)逆市跌約1.6%，周二(28日)早上繼續回調，最低見356.4港元的過去三周低位。現報358.8元，跌約5.1%。騰訊周一公布，主要股東Naspers將有序地以場內出售集團所持騰訊股份，並若在過去3個月內在符合歐洲監管限制的前提下執行回購計劃，每天出售的騰訊股份平均不超過每日平均成交量約3%至5%，以籌集回購計劃所需資金。
觀察個股輪證資金流向，好倉於周一獲資金趁低轉向吸納，有約1,190萬元。淡倉於周一繼續獲資金流入，有約3,040萬元，為周一最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，周一北水轉向沽出騰訊，錄得約18.3億元資金淨賣出。
投資者如看好，目前宜小注部署低面值產品以控制成本。認購證方面的高槓桿選擇可留意價外騰訊購(14965)。熱門選擇可留意高槓桿騰訊購(29806)。貼價選擇可留意騰訊購(12127)。牛證方面可留意屬遠牛的騰訊牛(69322)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購(14965)，行使價469.08元，2022年10月26日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿。
騰訊購(29806)，行使價450元，2022年9月13日到期，實際槓桿10.7倍，熱門條款。
騰訊購(12127)，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿9.8倍，貼價、高槓桿。
騰訊牛(69322)，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，近20元收回距離遠牛。
投資者如看淡，就周一早上再度回調，如早前部署現時已變得較貼價的產品，可善用轉倉策略沽出，並買入價外證，以套現部分資金，亦可繼續保留淡倉部署。認沽證方面的高槓桿選擇可留意騰訊沽(16152)。價外進取選擇可留意騰訊沽(13619)。熊證方面可留意騰訊熊(56567)，與現價有約60元收回距離。
騰訊沽(16152)，行使價320元，2022年9月22日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.1倍，價外進取選擇。
騰訊熊(56567)，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，近60元收回距離遠熊。
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