【高盛推介】港交所創4個月高後回調 獲券商升至跑贏大市
2022年06月28日 11:23
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高盛(亞洲)有限責任公司：受中證監正式將ETF納入互聯互通帶動，香港交易所周一(27日)突破400港元關口收市，大升近7%，曾高見404.2元，突破4個月高位。周二(28日)早上回吐部分升幅，最低見386.2元。及後靠穩，現報389元，跌約2.8%。有券商料隨着大市表現逐步改善及上市法規落實，將有助本港於吸引更多公司上市。及上調今明兩年港股日均成交預測至1,390億及1,570億元。該行上調對港交所評級至「跑贏大市」。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁高吸納淡倉，上周五(24日)及本周一(27日)共錄得約1,690萬元資金流入，並見周一流入熊證的資金較集中在420元收回區域的近熊。
投資者如看好，由於股價大漲，早前已經部署好倉的投資者可以沽出價內購並轉倉買入價外購套現部分資金，兼保留好倉部署，認購證方面的價外的高槓桿選擇可留意低面值港交購(13435)。熱門選擇可留意騰訊購(27715)。貼價選擇可留意港交購(28427)。牛證方面可留意屬近牛的港交牛(55170)，與現價有約50元收回距離。
港交購(13435)，行使價456元，2022年9月5日到期，實際槓桿11.7倍，價外、高槓桿、低面值。
港交購(27715)，行使價438元，2022年9月1日到期，實際槓桿11.4倍，熱門條款。
港交購(28427)，行使價418.2元，2022年9月19日到期，實際槓桿9.7倍，貼價。
港交牛(55170)，收回價340元，行使價338元，換股比率500，實際槓桿7.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交沽(19084)，行使價352.68元，2022年9月27日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、低街貨。
港交沽(18559)，行使價295.8元，2022年11月18日到期，實際槓桿8倍，高槓桿、低面值。
港交熊(52789)，收回價420元，行使價422元，換股比率500，實際槓桿10.5倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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