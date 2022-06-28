【高盛推介】港交所創4個月高後回調　獲券商升至跑贏大市

高盛(亞洲)有限責任公司：受中證監正式將ETF納入互聯互通帶動，香港交易所周一(27日)突破400港元關口收市，大升近7%，曾高見404.2元，突破4個月高位。周二(28日)早上回吐部分升幅，最低見386.2元。及後靠穩，現報389元，跌約2.8%。有券商料隨着大市表現逐步改善及上市法規落實，將有助本港於吸引更多公司上市。及上調今明兩年港股日均成交預測至1,390億及1,570億元。該行上調對港交所評級至「跑贏大市」。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁高吸納淡倉，上周五(24日)及本周一(27日)共錄得約1,690萬元資金流入，並見周一流入熊證的資金較集中在420元收回區域的近熊。

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