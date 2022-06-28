大宗商品價格高位回落逾一成　糧食通脹已見頂？

外媒報道，失控的糧食通脹可能暫時紓緩，原因是近來農作物價格重挫，使之前被各種農產品推高的麵包及雞翼等食品價格也跟着回落。

俄烏戰事至今發生4個月，擾亂全球運輸並使農作物大漲，投資者對穀物短缺的擔憂，如今被主要生產國豐收的期待取而代之，包括小麥(主食)、玉米(飼料)和油籽(食用油)。小麥出口大國澳洲預期將迎來豐收的一年，巴西最大玉米種植區表示作物多到滿瀉，北美地區原本擔心黃豆種植面積受春季天候影響而大減，如今疑慮已減緩。

ADM投資人服務全球策略師Marc Ostwald指，其他地方將彌補烏克蘭的缺口，供給受損的情況可能沒有原本所想那麼差。

小麥和黃豆期貨本月以來下跌約15%，玉米期貨約跌13%，咖啡豆、粗糖、可可豆也向下。外媒大宗商品現貨指數已從歷史高位回跌13%。

全方位服務餐飲公司Darden Restaurants表示，雖然穀物價格下跌的連帶影響還要一段時間才會發酵，但雞肉及牛肉的價格已稍降溫。主要食用油棕櫚油今年來已從高位下跌約30%，印尼正增加出口以消化庫存。黃豆油等食用油也下跌，代表巧克力、人造奶油及洗髮露等家庭用品的價格將回軟。

燃料價格可能是決定下半年糧食通脹的重要因素，美國農業部首席經濟學家Joe Glauber表示，如果能源價格下跌，下半年的超市帳單可能降低一些。國際原油價格從俄羅斯入侵烏克蘭後的高位回跌逾10%，跌至每桶100美元，農民主要開銷之一化肥的價格也從高位回落。

澳盛銀行中國策略師刑兆鵬表示，現時宣告糧食通脹結束仍言之尚早，因為包括烏克蘭、印度等主要出口國的前景仍存在不確定性。