滙豐投資管理：中港股具吸引力　看好舊經濟板塊

滙豐投資管理表示，亞洲股市最壞時刻已過，在中國政策繼續維持寬鬆，主要城市恢復正常生活及放寬對疫情限制帶動下，預期中國股市未來12個月或有正面表現，又認為中港股仍然具有吸引力。

滙豐投資管理主動型與量化股票投資業務環球主管戴偉利(Alexander Davey)指，下半年將關注國內經濟從疫情復甦的進度，包括消費者信心和工業生產恢復情況等，若下半年有關數據沒有明顯改善，將影響內地消費和餐飲等本土概念股份，惟內地已推出多項刺激措施，以防經濟出現更嚴重的放緩。

他指，港股市場則相對被低估，又認為金融行業將會受惠於不斷上升的利率環境，而且內地經濟反彈，亦將利好香港經濟，下半年更看好舊經濟板塊，特別是內需概念股，當中包括電動車股。科網板塊方面，監管不確定風險有所緩和，帶來部署機會。

戴偉利續指，亞洲去年的盈利表現強勁，資產負債表上的現金水平上升，有利今年的亞洲股息派發，亞洲股市亦受惠於股值下降。總括而言，亞洲經濟體於縮減恐慌時期處於一個較有利位置，且該地區整體政策收緊的壓力仍較成熟市場低。

不過，他提醒，由於美國經濟衰退風險增加，市場開始把亞洲盈利向下調整，即使美國經濟還沒有達到嚴重衰退的程度，但這無疑是值得留意的風險之一。