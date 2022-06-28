滙豐投資管理：通脹或已見頂　料美國下半年減慢加息

滙豐投資管理表示，目前通脹接近或已見頂，但近期通脹數據仍面對不同因素的影響，或需今年稍後才會顯著下降，市場最大威脅仍然是鷹派政策所引發的經濟衰退，料美國聯儲局下半年或減慢加息步伐。

滙豐投資管理亞太區投資總監陳寶枝表示，環球經濟在今年上半年受到一系列衝擊，全球股市下跌約兩成，債券亦錄得超過10%的負回報率。她指，經濟正在轉型，低通脹和超低利率的時代快將結束，但隨之而來是更持久的通脹、更高的利率，以及更不穩定的經濟周期，這對投資者來說並非容易駕馭的情況，料市場短期內處於窄幅上落的局面，並預期2022年的大部分時間內，實際收入將會繼續受壓。

惟她認為，過熱商品需求正在降溫，明年供應鏈有望走向正常化，倘通脹降溫、加上央行採取更溫和的政策取態，以及中國政策帶來更廣泛支持，下半年將迎來更好的市場表現。

另外，滙豐投資管理亞太區固定收益總監林安妮表示，亞洲信貸年期相對較短和息差較高，在利率上升的環境中佔有優勢。現時亞洲高收益市場內的板塊和地域多元性較以往改善，與過去相比，內地房地產板塊在整個亞洲高收益市場中的佔比大幅降低。

林續稱，儘管內房板塊仍受壓，但很多壞消息已在債券價格上反映，預計內地的金融狀況將保持寬鬆，發展商融資渠道的任何改善，均會對亞洲債券市場有利。