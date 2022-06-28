【一文睇清】大行憂騰訊面對拋售壓力　股價短線冇運行

【大摩：短期有負面影響 目標價450元】

摩根士丹利發表報告指，騰訊主要股東Naspers與子公司Prosus將通過有序減持騰訊日均交易量一小部分股份，為其長期股票回購計劃提供資金，預期Prosus此次減持，是為了收窄每股資產淨值折讓的行動，而並非對騰訊業務營運感到擔憂。Prosus亦在聲明中表示對騰訊的長期前景充滿信心。

惟大摩指，雖然每日減持量相對較少，但由於拋售壓力存在，預期騰訊短期負面影響將揮之不去。大摩予騰訊目標價450元，評級「增持」。

【海通國際：市場或憂蔓延至其他巨頭】

海通國際發表報告表示，Prosus回購計劃屬開放式，截至去年底Prosus持有騰訊28.8%。

該行認為鑑於Naspers對騰訊拋售壓力將比之前溫和得多，因此料對騰訊短期影響實際上有限。這一次Naspers預計每天將出售的騰訊股票數量將只佔騰訊股票每日交易量的一小部分。

惟海通國際指，從長遠來看，騰訊主要股東減持成長期風險隱患，因為Naspers的潛在出售騰訊股份仍是一個懸而未決的因素。據該行計算，Naspers大約需要2,100個交易日來出售其持有的騰訊股票；該行亦指最終實際時間可能會更短，因如果開始出售時，騰訊交易量可能會上升。

從Naspers的角度而言，出售騰訊持股將是一個長期過程，從而持續壓抑騰訊的估值。從長遠來看，海通國際表示仍看好騰訊在中國互聯網領域的領先地位和先進的公司治理。

【野村籲繼續回購 或縮減組合套現】

野村指，任何大股東減持消息通常會抑制市場情緒，就騰訊而言，Prosus於2021年曾承諾未來三年內不會再減持騰訊，加上現時未有明確透露實際擬出售股份數量，因此認為此輪減持較普通內部人士拋售股份來得更加負面。野村料騰訊股價近期將受壓。

不過該行預期，騰訊可以考慮繼續回購股票，以部分抵銷Prosus減持的影響，甚至可以倣效Prosus，透過出售投資組合獲利。

【里昂料再加大股份回購力度】

里昂預料，Prosus出售騰訊股票將為騰訊股價帶來壓力，因為Prosus要縮小其股價對資產淨值折讓並不容易，但認為騰訊可能會進一步加大股份回購力度，而Prosus可能仍希望保持多數股權。