道期升逾100點 油價企110美元以上
2022年06月28日 16:11
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●美匯指數報103.92；港匯見7.8465；離岸人民幣(CNH)報6.6800；美元兌日圓報135.81；歐元企1.0581，英鎊處1.2266。金價報1,827美元。布油報116.29美元，紐油報110.81美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升140點。
●市後關注點
20:30 美國5月耐用品訂單
22:00 美國5月待完成交易房屋銷售
●恒生指數全日收報22,418點，升189點或0.85%；國企指數收報7,893點，升76點或0.98%；科技指數收報5,103點，升31點或0.61%。主板成交1,759億港元。https://bit.ly/3OucFsb
-滙豐投資管理：中港股具吸引力，看好舊經濟板塊。
-美銀證券料港明年樓價跌15%，調整地產股目標價達6%。
●滬綜指收升30點，酒店、旅遊板塊受利好消息刺激向上。https://bit.ly/3yqOrtl
●中國經濟：
-發改委：輸入性通脹壓力大，有信心保持物價平穩。
-傳中證監將禁境外內地投資者參與股票互聯互通。
-中資房企境內債到期高峰殺到，下季涉1,397億人幣。
●傳福士以156億出售旗下電動車充電業務部分股權予西門子。
●滙豐投資管理：通脹或已見頂，料美國下半年減慢加息。
●大宗商品價格高位回落逾一成，糧食通脹已見頂？
●美股反彈恐短癮，基金經理：最大漲幅均在熊市發生。
●金磚五國擴版圖！伊朗已申請加入共抗美歐。
●馬克龍傳話！兩大中東產油國已達最大產能。