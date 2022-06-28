【產經直播】港股拗腰倒升 好友贏面仍高？
2022年06月28日 16:17
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港股周二(28日)先跌後升，早段一度跌277點，低見21,952點後拗腰向上，最多升219點，收市仍升189點，報22,418點。恒指二萬二點關失而復得，加上市場憧憬本港短期或有「惠港金融政策」出台，在周三(29日)期指結算日，好友贏面仍高？
科網龍頭ATMXJ個別發展，當中小米(01810)將於下周一(7月4日)舉辦發布會，今日表現做好，升逾3%，小米股價這兩日純粹追落後？有冇力挑戰15元？相反騰訊(00700)遭大股東有序減持，股價再挫近半成，向下空間還有幾深？其他科網股又值唔值得趁回吸納？
至於近日氣勢如虹的車股，個別則有回吐，龍頭比亞迪(01211)獲大行看好「刀片電池」業務，股價創新高，高見333元，收市升4%，報331元。不過「造車新勢力」蔚來(09866)、小鵬(09868)及理想(02015)全部都要跌，車股動力正在減弱？係咪要食胡先？
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