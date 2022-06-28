【產經直播】港股拗腰倒升　好友贏面仍高？

港股周二(28日)先跌後升，早段一度跌277點，低見21,952點後拗腰向上，最多升219點，收市仍升189點，報22,418點。恒指二萬二點關失而復得，加上市場憧憬本港短期或有「惠港金融政策」出台，在周三(29日)期指結算日，好友贏面仍高？

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