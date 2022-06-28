調查：本港25年間二手樓價升78%　升幅最勁係呢一區...

中原表示，香港樓價歷高低起跌，97年的金融風暴、03年沙士、08年雷曼事件導致各國量寬救市、至19年的社會事件、2020年至今的新冠肺炎，都直接影響香港樓價升跌。總結過去25年，中原城市指數由97年7月的100點，曾跌至03年5月最低的31.34點，至最高點2021年9月的185.62點，高低波幅高達5倍，最新報178.34點，25年來二手樓價升78%。

成交量方面，97年炒風盛行，當年全年一二手私人住宅單月成交量達153,955宗，政府為了壓抑需求，多次推出樓市「辣招」，去年全年一、二手私人住宅登記量已萎縮至69,397宗，較97年減少55%。

根據該行數據，全港18區，過去25年樓價升幅由69%至2.35倍，最少升幅區域為沙田區，而升幅最多區域的冠、亞、季軍，分別是油尖旺區、九龍城及元朗區，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，三區於過去25年均有大型屋苑及基建落成，油尖旺有九龍站及高鐵，還有區內奧運站南昌站多個大型屋苑落成、九龍城新增了啟德新發展區、而元朗區大型屋苑的發展已擴展至錦上路，25年內西鐵線落成，更可直通至九龍。

2022年上半年香港受疫情第五波嚴重打擊，經濟以致樓市活動幾近停頓，再加上美國加息的雙重打擊，香港私人住宅市場成交量創近年新低。2022年上半年整體私人住宅成交量錄23,250宗，成交金額2,340億元，分別創了2018年及2020年下半年新低，較2021年下半年下跌26%及28%。其中上半年一手私人住宅登記僅維持4,750宗，創一手新例推出後的九年新低。同期二手成交錄18,500宗，創2019年下半年後新低。樓價方面，中原城市領先指數最新報179.32點，年內下跌2.8%，較去年歷史高位下跌6.3%。

展望下半年預計有逾2萬伙一手單位待售，陳永傑相信發展商為求銷售，開價將越趨克制，料下半年一手成交量可達10,000伙，加上按保放寬後令換樓鏈啟動，下半年二手成交將較上半年升27%，達24,000宗。樓價方面，下半年雖仍存在不穩定因素，但經濟正緩步復甦，料下半年樓價可錄5至7%升幅，再創歷史高位，中原城市領先指數將可再度超越190點。