證監會將就期貨經紀行風險管理指引諮詢市場意見

香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀出席活動時表示，證監會對金融體系的抗逆能力的重視程度，高於一切，一直在尋找壓力的來源，以「對症下藥」，正主題檢視香港場外衍生工具活動，預告即將就建議的期貨經紀行風險管理指引諮詢市場意見，以防Archegos、LME鎳合約等極端事件衝擊中介人財政，並且將主題檢視與大手交易(block trade)相關的「市場探盤(market sounding)」行動。

去年Archegos以場外衍生工具從主要經紀商(prime broker)取得股票大手倉位，公司面對追收保證金壓力下倒閉。她指出，在發生Archegos事件前，已向主要經紀商發出相關風險管理措施的指引，但事件促使證監重新審視偵測場外交易市場持倉集中的監察工具，並進行主題檢視評估市場做法。

她提到，現時在港進行交易的場外衍生工具，絕大部分都在倫敦入帳，但與客戶的業務關係卻是在香港建立。除非能妥善地將環球交易、持倉監察和風險管治架構加以整合，否則監督工作可能會出現漏洞。證監會的主題檢視不僅會涵蓋主要經紀商，亦會探究它們在風險管理、評估及上報方面的作業手法，證監將適時向業界提供進一步指引。

期貨經紀行風險管理方面，梁鳳儀重提「負油價」、LME鎳合約的極端事件，券商「追孖展」時若遇上持倉者無力支付，可能會殃及在結算所內被混合處理的其他客戶資金，因此將就建議的期貨經紀行風險管理指引諮詢市場意見。

美國監管機構就大手交易作業手法進行審查成為近期的熱門新聞。她提到，證監會已密切關注大手交易一段時間，並正在審視市場參與者在公布交易前向潛在投資者傳達資訊的手法，亦即俗稱的「市場探盤(market sounding)」，預告即將就市場探盤活動展開主題檢視，藉此探討是否有可能為本港的市場探盤活動制訂操守準則。在檢視過程中，將於今年稍後時間抽選一些公司，以邀請它們參與調查。

另外，她指出，證監會正在開發配備大數據及人工智能的資訊分析平台，利用法則式演算法(rule-based algorithms)，協助識別股票交易中的潛在失當行為，例如在另類交易平台上的無擔保賣空活動、清洗交易、幌騙(spoofing)及股價異常，同時支援跨行分析，例如分析同一人透過不同經紀行進行的交易活動，計劃於下半年度發出通函，以向業界提供進一步指引，並會更新有關《數據標準》的常見問題。

梁氏說，留意到應用監管科技解決方案上的巨大價值，並積極鼓勵業界善用人工智能及機器學習技術，以便更快捷地偵測失當行為。香港作為國際金融中心，具有規模龐大的批發金融服務業，亦屬的一體化資本市場。源自香港的風險所引起的震盪，可能會波及到各地區的金融中心。即使是僅佔整體市場活動中的少數的過度承擔風險或不當行為，仍然會令價格扭曲和流通量不足，令金融體系添加壓力，作為監管機構要確保批發市場公平有序。