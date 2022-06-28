畢馬威料今年香港新股集資2000億　有望重返全球前5位

本港新股市場開始回暖，會計師行畢馬威中國預期，香港全年將錄得80宗新股上市，合共集資2,000億元。該行資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，目前有逾170間公司提交上市申請，隨市場消化高息率對資本市場的影響，市場修復估值，大型科技及生物科技公司或會因應市況好轉重新推進上市，今年仍有望回重返全球集資排名首五位。

他指出，近年新經濟及生物科技公司支持本港市場發展，累計已有約20隻中概股回流，估計現時符合第二上市條件仍有逾20家，另有企業符合雙重主要上市的要求，預計每年仍有約10隻中概股回流香港市場。不過，基於超大型的中概股已於過去3年回流，目前僅餘一家有望集資千億元規模的公司在美國掛牌而未有回流，因此中概股的集資額未必會動輒達到數百億、上千億元。

香港今年上半年新股宗數按年跌48%至24隻，集資額下降逾九成至178億元。他解釋，香港較受外圍經濟政治因素影響，上半年表現較淡靜，集資僅排行第九。

畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀補充，期內資本市場存有多項不明朗因素，如美國通脹高企、加息、內地及亞洲經濟因疫情承壓、供應鏈有壓力等，令市況更為動盪，投資氣氛及企業估值受到影響，影響企業上市進度，宏觀全球新股市場均呈跌勢，以美國及歐洲市場跌幅更為明顯，而亞洲市場除了香港之外，表現普遍較平穩。

內地A股上半年集資額達3,272億元人民幣，創歷年同期新高，上海交易所及深圳交易所分別位列全球排名第1及第2位，佔全球新股集資額48%。劉大昌表示，撇除中移動及中海外兩宗超大型新股，上半年集資額與去年同期相若，對內地有此成績不感意外。基於內地整個資本市場體系與海外主要市場有別，當地資金並非完全自由流動，加上上市企業以傳統產業為主，工業等受宏觀經濟影響較輕微，而新能源、電池等行業更逆市造好，相信全年能保首三甲位置。

對於現階段的表現是否完全疫情的影響。他認為，疫情是不確定的因素，但隨着全球開始適應疫下新常態，相信情況會慢慢變好。