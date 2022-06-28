內地科技板塊可低撈　聽投資專家胡祖六點講？

外媒報道，中國最大私募股權投資公司之一春華資本的創始人胡祖六表示，中國科技公司已苦盡甘來。他指，鑑於監管方面的信號寬慰人心，企業盈利具有韌性且估值已大幅下降，現在引起投資者興趣。據悉，胡祖六為前高盛集團高管，目前擔任其創辦的170億美元的春華資本的董事長。

「中國科技業的新時代可能就此拉開序幕，」胡祖六受訪時稱。惟他補充道，考慮到這類公司的高風險狀況，投資者仍需精挑細選。

據Private Equity International，成立於2010年的春華資本為中國第四大私募股權公司。網站顯示，其曾投資百勝中國、電動汽車製造商小鵬及阿里巴巴集團等。

最近，摩通資管、高盛等銀行亦預期中國科技巨頭將東山再起，且中國央行承諾貨幣政策支持復甦。

他表示，香港IPO交易仍「非常強勁」，優質企業將繼續吸引投資者。

雖然香港去年發予外國金融服務從業人員的新簽證數量降至2,569份，比2018年減近5成。另有愈來愈多的銀行家決定離開香港，遷往紐約、倫敦及新加坡等其他金融中心。惟胡祖六指出，私募股權公司並未受到影響。

胡祖六說，一旦防疫政策正常化，金融人才應會回流。「這真的會損害香港的經濟，削弱我們的國際競爭力，」胡祖六指。「讓香港變得更正常，像世界其他地區一樣。」