穩定幣遭鎖定沽空增　加密幣恐爆雷曼式災難

隨着美國實施緊縮貨幣政策，市場流動性趨緊，加密貨幣市場泡沫亦告爆破，骨牌效應恐未完。消息指，駐新加坡、專注於加密貨幣的對沖基金三箭資本(Three Arrows Capital)，未有在周一的最後期限前，償還對數碼資產經紀公司Voyager Digital約6.75億美元的貸款，故已獲發違約通知，或掀新一輪加密資產拋售潮，劍指穩定幣「一哥」泰達幣(Tether)，意味一場「雷曼式」的風暴正要橫掃整個加密資產市場！

隨着5月穩定幣TerraUSD崩盤，加密貨幣市場可謂風聲鶴唳。向以高槓桿押注而聞名，被稱為最著名的加密貨幣對沖基金之一的三箭資本，早前以15,250枚比特幣和3.5億美元價值與美元掛鈎的穩定幣的USD Coin(USDC)，向Voyager Digital借了6.75億美元。外媒引述Voyager Digital指，周一的最後期限已過，尚未收到上述兩筆款項，故已向三箭資本發出違約通知，公司正與顧問討論法律補救措施以追回資產。

其實，三箭資本似乎亦早已打定輸數，據報早前已聘請法律和財務顧問處理財務事件，正研究應對方案，包括可能出售部分資產套現，甚或申請破產。

泰達幣淡倉已增至數億美元

消息指，市場對做空穩定幣的興趣大增，並開始盯着穩定幣「一哥」Tether，淡倉已增至數億美元，一則出於相信聯儲局奉行鷹派政策，加密貨幣等風險資產調整未完，二則是對Tether做擔保的資產抱有懷疑態度。Tether聲稱擁有等量儲備金，資產涵蓋商業票據、銀行存款、貴金屬、國債、數碼代幣等，惟市場質疑其手持的商業票據是高風險的內房企業債且已大貶值，為此Tether強調已着手減持資產組合中的商業票據比重。

據CoinMarketCap數據，全球加密貨幣總市值已由去年11月的高位2.9萬億美元，曾降至不足9,000億美元。其他加密幣參與者亦面臨類似三箭資本的流動性困境，其中加密貨幣借貸平台Celsius Networks正考慮潛在的破產，而高盛則在評估是否籌措20億美元來購買其不良資產。比特幣昨日曾報每枚21,072美元，以太幣報1,224美元。