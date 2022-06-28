放盤4個月累劈110萬　美孚三房戶低市價8%沽

二手樓市轉靜，大型屋苑業主減價套現，並錄平價成交。荔枝角美孚新邨套三房單位，放盤約4個月，劈價110萬元沽，成交呎價約11,774元，低市價約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島6月暫錄12宗買賣，屋苑3座高層H室，實用面積約598方呎，套兩房間隔，及多用途房，享海景，以1,005萬元易手，呎價約16,806元，新買家屬於用家。

●美聯林潤強指，鴨脷洲海怡半島17座中層A室，實用面積約633方呎，套三房間隔，由於單位位處單邊，房間更享海景，叫價約1,160萬元，議價後以1,130萬元易手，呎價約17,852元，新買家為同區用家，入市作換樓之用。

●中原林龍南透露，天后維景臺一星期內連錄兩宗買賣，包括低層B室，實用面積約932方呎，三房間隔，望山景，以1,838萬元連車位易手，呎價約19,721元，原業主於2010年3月以883萬元買入，持貨約12年帳面獲利955萬元，單位升值約1.08倍。

●中原蘇浩德稱，北角豪廷峯2座低層F室，實用面積約848方呎，套三房及工人房設計，叫價1dd,880萬元，最終以1ddd,825萬元易手，呎價約21,521元，新買家屬於外區換樓客，見業主願意減價，即決定承接。

●世紀21北山嚴智贇指，北角城市花園7座中層C室，實用面積約610方呎，兩房間隔，成交價約1,055萬元易手，呎價約17,295元，新買家為區外換樓客。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角港運城2座高層D室，實用面積約658方呎，兩房設計，望山景，成交價1,320萬元，呎價約20,061元，原先叫價1,400萬元，最終減價80萬元成交，減幅約5.7%，原業主於1997年2月以約645萬元購入，持貨約25年帳面升值逾1倍。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層B室，套三房另加儲物房設計，實用面積約733方呎，終以1,378萬元成交，呎價約18,799元，新買家為同區客。

－－－－－

九龍區

●美聯吳志輝指，荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號中高層C室，實用面積約620方呎，現為套三房間隔，2月叫價840萬元，減價110萬元，以730萬元售，呎價約11,774元，低市價約8%，原業主於2007年12月以308.8萬元購入，持貨14年半帳面賺421.2萬元。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣西九四小龍6月暫錄約19宗買賣，較上月同期24宗放緩，其中宇晴軒2座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望內園景，上月以860萬元放售，最新以820萬元成交，呎價約18,594元。

●香港置業周栢達表示，大角咀港灣豪庭6月暫錄9宗買賣，較上月同期7宗增加，包括9座高層D室，實用面積約372方呎，兩房間隔，望維港海景，以約788萬元放盤約5個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價約46萬元，以742萬元成交，呎價約19,946元。

－－－－－－

新界區

●中原柯勇透露，將軍澳維景灣畔12座低層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔，最新以855萬元易手，呎價約16,998元，原業主於2007年8月以243.4萬元購入，持貨近15年帳面獲利611.6萬元離場，期內升值逾2.5倍。

●美聯林健偉表示，將軍澳公屋翠林邨輝林樓高層10室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望山景，原先於未補價第二市場放盤叫價280萬，吸引白居二用家承接，經議價後降至255萬元成交，減價25萬元，呎價約6,693元。

●香港置業莊家豪表示，將軍澳廣場7座低層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，以約790萬元放盤約5個月，即獲外區客接洽，雙方經議價後減價42萬元，以約748萬元成交，呎價約16,296元，低市價約5%，新買家為首置客，睇樓兩次即決定承接自住。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區本月暫錄約65宗二手買賣，其中嵐岸5座低層G室，實用面積約831方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,188萬元，議價後以1,168萬元易手，呎價約14,055元，原業主於2018年以1,088萬元購入，約4年帳面升值約7.4%。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山居屋錦泰苑C座中層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，放盤3個月，未補價第二市場叫價700萬元，累減31萬元，減幅4.4%，以669萬元成交，呎價約10,292元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山曉峯灣畔1座中層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，放盤1個月，叫價788萬元，減18萬至770萬元獲買家承接，減幅約2.3%，呎價約15,975元，原業主於2019年3月以700萬元購入，持貨約3年帳面只獲利70萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山迎海‧星灣御17座低層G室，實用面積約551呎，一房半間隔，望海景，原先叫價970萬元，放盤2個月，減2萬至968萬元成交，減幅約0.2%，呎價17,568元，原業主於2016年5月以858萬元購入，持貨約6年帳面獲利110萬元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城32座低層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價570萬元，放盤1個月最終只減價2萬元成交，獲買家以568萬元承接，呎價約17,370元。

●中原杜文俊指，沙田及大圍區6月暫錄約100宗二手買賣，沙田河畔花園E座中層5室，實用面積約269方呎，兩房間隔，5月份放盤時開價約480萬元，本月減至470萬元，日前議價後以464萬元易手，呎價約17,249元。

●中原許秋偉表示，大埔白石角海日灣6座低層B室，實用面積約243方呎，開放式間隔，開價約440萬元，議價後以430萬元易手，呎價約17,695元，原業主於2019年以375萬元購入，持貨約3年帳獲利約55萬元離場，期內升值約14.7%。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑F座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內客為鄰近家人居所，考慮到原業主有議價空間，累減24萬元，遂便決定於已補價自由市場以516萬元購入上車，呎價約9,314元。

●祥益邱家邦指，屯門居屋兆禧苑C座中層9室，實用面積約363方呎，一房間隔，區內首置客見單位有裝修，加上原業主增加議幅，減價8萬元，屋苑又鄰近家人方便照應，決定即睇即買，在已補價自由市場以432萬元購入自住，呎價約11,901元。

●美聯梁磊昇稱，屯門珀御低層F室，實用面積約342方呎，一房間隔，原業主早前開價約590萬元放售，外區客透過網上搵樓，上門睇樓後決定承接，雙方議價後減價至578萬元成交，呎價約16,901元。

●祥益林英傑表示，屯門海典軒1座低層E室，實用面積約457方呎，日前獲一名外區客首置客垂青，原業主叫價亦由5月中旬的700萬元，累減41萬元，上述買家決定以659萬元即睇即買作自住之用，呎價約14,420元。

●美聯陳紹昌指，荃灣柏傲灣2A座中高層A室，實用面積約1,254方呎，套四房連工人套房間隔，外區首置人士於區內覓盤約半年，心議儀單位享海景，加上同類型放盤罕有，睇樓一次即決定入市，減價近300萬元，以2,700萬元成交，呎價約21,531元。

－－－－－－