澳門勵駿去年續蝕11.9億元 股份復牌
2022年06月28日 21:24
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於澳門經營漁人碼頭和衞星賭場的澳門勵駿(01680)經過約3個月的延誤，終於公布其截至2021年12月底止全年業績，去年股東應佔虧損11.9億港元，為連續第三年「見紅」，三年累蝕33.35億元。本期每股虧損19.2仙，不派股息。股份今日復牌。
期內經調整LBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前虧損)約3億元，按年收窄約30%。
獨立核數師報告內指出，勵駿有流動負債淨額約7.88億元，虧損淨額12.06億元，銀行借款總額23.59億元，其中2.07億元將自報告日期起未來12個月內到期償還，而其現金及現金等價物於去年底止為1.33億元。
餘下銀行借款21.52億元，可於報告日期起12個月後償還，前提是債權人銀行同意進一步修訂貸款契諾或延長相關貸款契諾的現有豁免。此等情況，表明公司存在重大不確定因素，可能令持續經營能力存在重大疑問。
此外，澳門政府與澳博控股(00880)持賭牌的公司澳娛綜合訂立的現有批給合同由原來於6月26日屆滿，延長至今年12月31日，故公司旗下娛樂場服務供應商鴻福就巴比倫娛樂場及勵宮娛樂場訂立提供服務及空間佔用許可的協議；及與澳博就置地娛樂場訂立提供服務及空間佔用許可的協議。
如情況允許，公司將於12月31日之後探索各類選擇，以在澳門相關法律及法規允許的範圍內，繼續提供與巴比倫娛樂場和勵宮娛樂場博彩業務有關的管理或任何其他形式的服務，並就此將與澳娛綜合保持緊密聯繫。