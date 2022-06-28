澳門勵駿去年續蝕11.9億元　股份復牌

期內經調整LBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前虧損)約3億元，按年收窄約30%。

獨立核數師報告內指出，勵駿有流動負債淨額約7.88億元，虧損淨額12.06億元，銀行借款總額23.59億元，其中2.07億元將自報告日期起未來12個月內到期償還，而其現金及現金等價物於去年底止為1.33億元。

餘下銀行借款21.52億元，可於報告日期起12個月後償還，前提是債權人銀行同意進一步修訂貸款契諾或延長相關貸款契諾的現有豁免。此等情況，表明公司存在重大不確定因素，可能令持續經營能力存在重大疑問。

如情況允許，公司將於12月31日之後探索各類選擇，以在澳門相關法律及法規允許的範圍內，繼續提供與巴比倫娛樂場和勵宮娛樂場博彩業務有關的管理或任何其他形式的服務，並就此將與澳娛綜合保持緊密聯繫。