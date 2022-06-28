美股道指升逾400點　Nike逆市跌3%

美股周二(28日)重拾反彈勢頭，在大藍籌波音漲逾4%的帶動下，道指升446點，至31,885點；標指升42點，至3,943點；以科技股為主的納指升108點，至11,633點。

港股外圍方面，恒指夜期現報22,338點，跌33點，低水81點。

資產管理機構Royal London跨資產主管Trevor Greetham警告，不要被近日的美股反彈勢頭矇騙，誤以為熊市已過。他指出，回顧過去，熊市一般維持2至3年，而這輪僅過去6個月，加上股市中最大升幅都在熊市時發生，這輪反彈勢頭或維持較長時間，惟投資者切勿過於沉迷在這曇花一現的升浪中。

美國聯儲局上周宣布所有銀行獲通過今年的壓力測試後，多間大行宣布上調股息，其中高盛將季息提高25%至每股2.5美元；富國銀行計劃將季息提高5美仙至每股30美仙；美國銀行上調季息5%至每股22美仙；摩根士丹利將股票回購計劃增加至200億美元，並提高股息至每股77.5美仙。至於摩根大通和花旗銀行則因應未來經濟環境挑戰，維持股息不變。

企業消息方面，美國運動服裝企Nike截至5月底止的第四財季收入按年倒退0.89%至122.34億美元，稍勝預期；純利14.39億美元，按年跌4.63%。其中，僅歐洲市場收入錄增長，按年增9.13%至32.51億美元；收入佔比最大的北美市場則錄51.15億美元，按年跌4.99%。而被視為該企增長引擎的大中華區跌幅更勁，收入跌19.24%至15.61億美元，而且無論按年跌幅和實收都較截至2月底止第三財季的5.22%和21.6億美元差。

此外，高盛重申甲骨文公司的「沽售」評級，料該企存在下行風險，包括宏觀因素對企業收入造成風險、雲服務轉型緩慢惟投資增加，直言該企雖試圖與發展成熟的雲服務供應商競爭，但同時核心業務的市場份額漸漸被成熟和新興供應商奪去。其股價升0.8%。