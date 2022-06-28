長沙灣項目料短期內開價　日出康城新盤榮登今年第二票王

市區新盤啟動推售，主打一房戶的長沙灣項目今日上載樓書，預料短期內開價。另一邊廂，日出康城新盤繼續收票，市場反應熱烈，榮登今年新盤第二票王。

●長沙灣映岸上載樓書 最細特色戶261方呎起

項目由2座26層高的住宅大樓組成，合共提供262伙，間隔涵蓋開放式、一房、兩房，部分特色單位採三房間隔。全數單位面積介乎261至573方呎。該盤的標準樓層每層提供7伙，並設有兩部升降機。全盤面積最細的單位包括第1座7樓G室，實用面積261方呎，採開放式間隔，連241方呎平台。

●日出康城凱柏峰I暫收逾5,600票 今年新盤第二票王

●紅磡必嘉坊‧曦匯次輪暫沽11伙

●屯門青山公路大欖段飛揚第1期周六次輪賣80伙

長實高級營業經理楊桂玲指，上述按價單形式發售單位折實售價由434.9萬至1,027.6萬元，折實實呎13,857元至17,438元。整批折實平均實呎約15,211元。

●旺角利奧坊‧壹隅周六發售18伙

至於即將發售的18伙，就包括上述當中的2伙開放式戶、11伙一房戶及5伙兩房戶。發展商表示，該盤至今累售142伙，套現逾9.2億元。資料顯示，利奧坊‧壹隅為利奧坊系列第4期項目，提供614伙，預計關鍵日期為2024年5月29日。

●西南九龍匯璽III三房大單位售4,805萬元

●長沙灣弦雅推新示範單位 連傢俬招標發售

佳兆業資本投資集團客戶及營銷部助理總經理王倩表示，上述新示範單位為25樓A室特色戶，實用面積294方呎，屬一房間隔，室內採現代簡約風格，客廳附設雙人梳化及電視櫃，外連接露台。睡房設有曲尺大窗，採光度充足。單位另附設172方呎天台。

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄208宗終止交易