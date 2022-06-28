長沙灣項目料短期內開價 日出康城新盤榮登今年第二票王
2022年06月28日 21:35
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市區新盤啟動推售，主打一房戶的長沙灣項目今日上載樓書，預料短期內開價。另一邊廂，日出康城新盤繼續收票，市場反應熱烈，榮登今年新盤第二票王。
●長沙灣映岸上載樓書 最細特色戶261方呎起
香港小輪(00050)與市建局合作發展、並由恒基物業代理負責銷售的長沙灣映岸，最新上載樓書至一手住宅物業資訊網，面積最細的特色戶有261方呎。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤會短期內開價及開放示範單位予公眾參觀。
項目由2座26層高的住宅大樓組成，合共提供262伙，間隔涵蓋開放式、一房、兩房，部分特色單位採三房間隔。全數單位面積介乎261至573方呎。該盤的標準樓層每層提供7伙，並設有兩部升降機。全盤面積最細的單位包括第1座7樓G室，實用面積261方呎，採開放式間隔，連241方呎平台。
●日出康城凱柏峰I暫收逾5,600票 今年新盤第二票王
鐵路新盤「收飛」反應熱烈，信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，將於周四(30日)首輪發售238伙。項目截至今(28日)下午約8時，已接獲逾5,600票張入票，超額認購約22.5倍，繼元朗錦田南錦上路站柏瓏後，膺今年新盤第二票王。另外，凱柏峰I將會於明日下午1時截票。
●紅磡必嘉坊‧曦匯次輪暫沽11伙
恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧曦匯，周二(28日)次輪暫沽約11伙，連同早前售出的單位計，累計售出約137伙。
●屯門青山公路大欖段飛揚第1期周六次輪賣80伙
新盤排隊開售，長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周二(28日)上載銷售安排第2號，落實周六(2日)次輪發售80伙，當中有8伙特色戶將以招標形式發售。
長實高級營業經理楊桂玲指，上述按價單形式發售單位折實售價由434.9萬至1,027.6萬元，折實實呎13,857元至17,438元。整批折實平均實呎約15,211元。
●旺角利奧坊‧壹隅周六發售18伙
新盤市場多盤齊發，恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周二(28日)公布第4號價單，加推68伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，新價單單位包括6個開放式戶、47個一房戶及15個兩房戶，實用面積由206至447方呎，扣除最高6%折扣後，折實售價約513萬至約1,237.4萬元，折實呎價21,395至27,683元。
至於即將發售的18伙，就包括上述當中的2伙開放式戶、11伙一房戶及5伙兩房戶。發展商表示，該盤至今累售142伙，套現逾9.2億元。資料顯示，利奧坊‧壹隅為利奧坊系列第4期項目，提供614伙，預計關鍵日期為2024年5月29日。
●西南九龍匯璽III三房大單位售4,805萬元
新鴻基地產(00016)發展的西南九龍匯璽III，最新招標沽出彗鑽匯10樓A室，實用面積1,629方呎，採三房間隔，附連廁工作間，成交價4,805.55萬元，呎價為29,500元。
●長沙灣弦雅推新示範單位 連傢俬招標發售
發展商積極推售新盤餘貨，佳兆業集團(01638)等合作發展的長沙灣弦雅，開售至今累售89伙，套現約4.5億元，平均成交呎價約21,000元。項目最新推出全新示範單位，並將連同傢俬招標發售。
佳兆業資本投資集團客戶及營銷部助理總經理王倩表示，上述新示範單位為25樓A室特色戶，實用面積294方呎，屬一房間隔，室內採現代簡約風格，客廳附設雙人梳化及電視櫃，外連接露台。睡房設有曲尺大窗，採光度充足。單位另附設172方呎天台。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄208宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得208宗終止買賣個案，佔成交量845宗24.6%，新近錄得的個案包括8B座55樓C室，實用面積814方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,939.2萬元成交，當時呎價約23,823元，惟交易已於周一(27日)終止。