北京綠竹生物技術遞上市申請　中金為獨家保薦人

內地疫苗研發商、尚未有盈利的北京綠竹生物技術周二(28日)向聯交所提交上市申請，中金為獨家保薦人。

該公司有7項主要研發，其中重組帶狀疱疹候選疫苗「LZ901」在內地正處於臨床二期，料於2022年第四季度完成二期試驗，於2023年在美國進入一或二期臨床試驗。至於另一款核心產品K3，主要用於治療各種自身免疫性疾病，預計於2023年第二季度進入臨床三期，預計2024年第四季度提交生物製品許可申請(BLA)。

截至2022年3底止首季，該公司虧損按年收窄至4,429.7萬元，2021年同期蝕1.18億元；收入 357.5萬元，按年上升2.18倍；研發開支2,174.8萬元，按年增長1.2倍。

集資所得將用於核心產品的臨床開發、製造及商業化；其他產品的研發；建設設施；用作營運資金及其他一般公司用途。