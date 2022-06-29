歐股收市做好　Wise挫近3%

歐洲股市周二(28日)做好，英國富時100指數收報7,323點，升65點或0.9%；法國CAC指數收報6,086點，升38點或0.64%；德國DAX指數收報13,231點，升45點或0.35%。

歐洲央行行長拉加德在歐洲央行2022年央行論壇上表示，歐元區的通脹「高得令人不快」，主要歸因於烏克蘭危機和全球供應。

法國總統馬克龍在七大工業國組織(G7)峰會上表示，G7必須協調努力以應對通脹的挑戰，並補充說，該聯盟必須「找到共同解決方案」來應對不斷升級的能源短缺問題。

金融科技公司Wise公布上市後首個全年業績，截至3月底止全財年收入達5.59億英鎊，按年增約1/3；交易量增至760億英鎊，按年增40%；活躍客戶則按年多29%，至460萬名。行政總裁Kristo Kaarmann表示，公司將繼續投資設備完善，並在全球擴張業務，料明年收入增長將介乎30%至35%。惟其股價全日跌2.98%。

外媒報道，德國福士汽車(Volkswagen)擬以約20億美元(約156億港元)的價格，將電動車充電業務Electrify America的小量股權售予德國電子公司西門子旗下子公司。福士汽車股價升1.4%。