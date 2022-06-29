數據表現疲弱　美股道指急挫491點

美國股市周二(28日)先升後回軟，道指早段最多曾升446點，惟至中段開始倒跌，全日收報30,946點，跌491點或1.56%；標指收報3,821點，跌78點或2.01%；納指收報11,181點，跌343點或2.98%。

資產管理機構Royal London跨資產主管Trevor Greetham警告，不要被近日的美股反彈勢頭矇騙，誤以為熊市已過。他指出，回顧過去，熊市一般維持2至3年，而這輪僅過去6個月，加上股市中最大升幅都在熊市時發生，這輪反彈勢頭或維持較長時間，惟投資者切勿過於沉迷在這曇花一現的升浪中。

世界大型企業研究會公布，美國6月消費者信心指數跌至98.7，按月跌4.5點，低於預期的100.4。該指數創自去年2月以來最低，由於高通脹的擔憂，導致消費者預計今年下半年美國經濟增長將會大幅放緩。

6月消費者預期指數由5月向下修訂後的73.7，跌至66.4，創2013年3月以來最低。消費者1年通脹預期為8%創新高，高於5月向上修訂後的7.5%。

企業消息方面，美國運動服裝企Nike截至5月底止的第四財季收入按年倒退0.89%至122.34億美元，稍勝預期；純利14.39億美元，按年跌4.63%。

其中，僅歐洲市場收入錄增長，按年增9.13%至32.51億美元；收入佔比最大的北美市場則錄51.15億美元，按年跌4.99%。而被視為該企增長引擎的大中華區跌幅更勁，收入跌19.24%至15.61億美元，而且無論按年跌幅和實收都較截至2月底止第三財季的5.22%和21.6億美元差。Nike股價急跌6.98%，收報102.78美元。

此外，高盛重申甲骨文公司的「沽售」評級，料該企存在下行風險，包括宏觀因素對企業收入造成風險、雲服務轉型緩慢惟投資增加，直言該企雖試圖與發展成熟的雲服務供應商競爭，但同時核心業務的市場份額漸漸被成熟和新興供應商奪去。甲骨文股價急跌2.57%，收報68.58美元。