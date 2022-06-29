道指倒跌491點　比特幣守2萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.22；港匯見7.8463；離岸人民幣(CNH)報6.7027；美元兌日圓處136.12；歐元報1.0527，英鎊報1.2196。金價跌至1,819.2美元。布油升至114.21美元，紐油亦升上112.25美元。比特幣跌2.5%至2.02萬美元。道指期貨升36點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水130點。

●世界大型企業研究會公布，美國6月消費者信心指數跌至98.7，按月跌4.5點，低於預期的100.4，創自去年2月以來最低。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報22,154點，跌264點或1.19%。

●聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)及三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)周二(28日)均承認，有必要為40年來最熱的通脹降溫，但也雙雙堅持認為當地經濟「軟着陸」仍有希望。

●日本5月零售銷售按年增長3.6%，遜預期。

●Pinterest周二表示，聯合創始人兼行政總裁Ben Silbermann將辭去公司行政總裁一職。

●美國電動車生產商特斯拉(Tesla)的自動駕駛(Autopilot)團隊裁員約200人，此前該部門約有350個員工，為公司更大範圍裁員行動的一部分。同時，公司關閉了一處位於美國加州的設施。

●即月恒生指數夜期收報22,131點，跌240點，低水288點，成交14,786張。

●紐約8月期油收報每桶111.76美元，升2.19美元或2%，連續3日上漲；布蘭特8月期油收報每桶117.98美元，升2.89美元或2.5%。

●紐約8月期金收報每安士1,821.2美元，跌3.6美元或0.2%，創近兩周收市新低。

●英國富時100指數收報7,323點，升65點或0.9%；法國CAC指數收報6,086點，升38點或0.64%；德國DAX指數收報13,231點，升45點或0.35%。