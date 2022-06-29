港股守兩萬二關　騰訊倒升　車股捱沽

港股早段跟隨外圍回吐320點，恒生指數跌至22,098點有支持，暫維持逾200點跌幅。國企指數跌120點；科技指數跌百點，於5,000點水平爭持，主板成交650億港元。

騰訊早段再跌2.6%反彈，暫倒升1.1%。其他大型科網股回吐，網易及嗶哩嗶哩跌2.8%；阿里巴巴跌2.4%；美團及百度集團跌2.2%；京東集團、小米集團及快手跌1.7%。

金融股個別發展，香港交易所回吐0.7%；滙豐控股跌0.4%；中國平安跌0.3%；招商銀行及建設銀行升0.3%；工商銀行升0.8%；友邦保險升1.5%支撐大市。

蔚來被沽空機構狙擊，股價一度挫8%，低見171.7元；最新報172.4元，跌7.6%。其他汽車股都受壓，理想汽車、小鵬汽車及長城汽車跌5%至5.8%；吉利汽車及比亞迪股份兩大藍籌跌3.7%及3%。

內房股有買盤，碧桂園服務升4.6%，是表現最佳藍籌；龍湖集團升2.4%緊隨其後；碧桂園及華潤置地升2%及1.5%；中國海外升0.8%。

【09:20】港股回吐300點 科網股領跌 滙豐靠穩

美股隔晚先升後跌，港股在期指結算日開市挫293點或1.31%，恒生指數報22,125點；國企指數低開152點或1.93%，報7,741點；科技指數跌116點或2.28%，報4,987點。

大型科網股領跌，京東集團跌3.2%；網易跌3.1%；阿里巴巴跌3%；小米集團及百度集團跌2.8%；騰訊跌1.6%；美團跌1.4%。

金融股個別發展，香港交易所跌1.1%；工、中、建三大內銀股跌0.6%至0.8%；中國平安跌0.2%。滙豐控股及招商銀行無起跌；友邦保險逆市升1.6%。