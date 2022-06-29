張智威：港股22300點徘徊　港交所上望420元

美國6月消費者信心指數跌至98.7，創去年2月以來最低。信誠證券聯席董事張智威預料，美國聯儲局將繼續加息抗通脹，美股或反覆向下沉底。港股方面，張指出，今日為期指結算日，加上6月為基金半年結，料市場繼續粉飾太平，港股不會跟隨美股有太大調整，料恒指短期於22,300點徘徊。