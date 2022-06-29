張智威：港股22300點徘徊 港交所上望420元
2022年06月29日 10:22
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美國6月消費者信心指數跌至98.7，創去年2月以來最低。信誠證券聯席董事張智威預料，美國聯儲局將繼續加息抗通脹，美股或反覆向下沉底。港股方面，張指出，今日為期指結算日，加上6月為基金半年結，料市場繼續粉飾太平，港股不會跟隨美股有太大調整，料恒指短期於22,300點徘徊。
中證監和香港證監會宣布「ETF通」正式啟動，盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)、安碩恒生科技(03067)等4隻ETF納北上名單，另有83隻ETF可南下。張指出，北水一向鍾情某類股份，例如美團(03690)、阿里巴巴(09988)等等，料市場對「ETF通」反應未必熱烈。不過，張認為「ETF通」有利港交所(00388)股價，消息公布後，港交所股價裂口高開，料可上望420元水平。
內地鋰業巨頭天齊鋰業計劃最快於本周四(30日)開始招股，料將成為本港今年最大宗新股。張表示，最近新股市場表現普通，例如快狗打車(02246)上市後大跌兩成，令投資者對新股市場的認購意欲下降。他建議有意認購中國鋰業的投資者可使用現金，或待上市後跌穿招股價再吸納，避免支付利息，並減低7日凍資期的風險。