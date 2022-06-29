【高盛推介】騰訊360元整固後反彈　宜以低面值證作好倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊受大股東減持消息拖累，過去2日都逆市下跌，明顯跑輸大市，今(29日)早段股價曾低見356.2港元，其後跌幅收窄並一度倒升，最新報368.6元，升0.7%。

觀察個股輪證資金流向，過去2日都見資金積極部署騰訊好倉，其中昨日有逾6,200萬元流入，是昨(28日)最多資金流入的個股產品，金額較第二位的產品多出3倍。淡倉方面，資金有轉倉情況，從面值較高產品轉移至面值較低的輕微價外證上。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。