【高盛推介】騰訊360元整固後反彈 宜以低面值證作好倉部署
2022年06月29日 10:57
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊受大股東減持消息拖累，過去2日都逆市下跌，明顯跑輸大市，今(29日)早段股價曾低見356.2港元，其後跌幅收窄並一度倒升，最新報368.6元，升0.7%。
觀察個股輪證資金流向，過去2日都見資金積極部署騰訊好倉，其中昨日有逾6,200萬元流入，是昨(28日)最多資金流入的個股產品，金額較第二位的產品多出3倍。淡倉方面，資金有轉倉情況，從面值較高產品轉移至面值較低的輕微價外證上。
投資者現時計劃部署騰訊認購證博反彈，可考慮利用低面值產品作小注部署，低面值產品入場門檻較低，較容易以注碼控制風險。高槓桿產品可留意輕微價外騰訊購(12127)，現時於0.1元附近，面值較低，提供近10倍槓桿；貼價證則可留意騰訊購(16569)，是行使價420元以下產品最高槓桿。中年期價外證則可留意騰訊購(14965)，屬低面值、低街貨產品。
騰訊購(12127)，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿9.3倍，低面值、高槓桿。
騰訊購(16569)，行使價411.08元，2022年9月8日到期，實際槓桿8.6倍，行使價420元以下產品最高槓桿。
騰訊購(14965)，行使價469.08元，2022年10月26日到期，實際槓桿8.6倍，低面值、低街貨。
騰訊牛(69322)，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，貼價、高槓桿。
騰訊牛(60637)，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價產品最高槓桿。
部份投資者早前購入騰訊沽(18108)，行使價350元，當時屬輕微價外，現在正股價回落，這產品變得貼價，面值都高於0.2元，持有的投資者可考慮善用轉倉策略，沽出騰訊沽(18108)，轉移至輕微價外沽13619，先套出部份現金，並繼續保留淡倉部署。騰訊沽(13619)提供逾7倍槓桿，而且屬低面值、低街貨。較貼價證則可留意騰訊沽(16152)。
熊證則可留意低街貨、遠熊(56567)。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.3倍，低面值、低街貨。
騰訊沽(16152)，行使價320元，2022年9月22日到期，實際槓桿6.9倍，輕微價外。
騰訊熊(56567)，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，低街貨、遠熊。
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