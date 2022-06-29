李偉傑：HONMA本間高爾夫績優利好股價反彈

HONMA本間高爾夫剛公布2021/2022財年業績，集團收益28,971.1百萬日圓(相當於249.2百萬美元)，按年升27.4%。全年除稅前溢利大幅提升212.4%至7,560.3百萬日圓(約65.0百萬美元)，每股收益10.22日圓，按年增233%。受惠集團強勁的現金流，HONMA自上市以來保持穩定派息，董事會建議派發末期股息為每股2日圓，連同已派付的中期股息每股1.5日圓，年度的總股息將為每股3.5日圓。派付的總股息將為2,119.7百萬日圓，佔集團可分派溢利約34.2%。

期內，受疫情影響全球供應鏈緊張，且原材料價格上漲帶來壓力，但集團團隊有效的供應商管理和價格管理，毛利率不降反升，為股東帶來更高盈利貢獻。期內，毛利率54.1%，按年升3.8個百分點，經營現金流為5,916.5百萬日圓(相當於50.9百萬美元)，按年升48.5%。按地理區域，集團大部分主要市場與去年同期相比錄得強勢銷售增長。來自日本、中國、歐洲及其他地區的收益按年分別大幅增長29.8%、38.7%、47.1%及48.7%。

期內，多國政府逐步放寬疫情相關限制，帶動整個運動產業迅速恢復，高爾夫行業在參與人數及購買興趣方面增長顯著。集團積極推動各項成長戰略，針對各主要市場佈局產品、渠道和品牌塑造策略，三管齊下，取得顯著成效。

在產品組合內，服飾業務增長表現最佳，其收益較去年激增71.6%，高爾夫球桿、高爾夫球和配件業務收益亦各增23.9%、11.8%和43.1%。集團非球桿業務分部收益佔比持續提升達到28.1%，去年同期則為26%。集團通過其在超高端和超性能細分市場種類齊全的產品組合爲高爾夫球手提供全面的高爾夫生活體驗。

集團將於2023財年迎來HONMA品牌65周年。今年5月20日，HONMA正式委任國內知名演員李易峰為其中國區品牌代言人，以接觸更多年輕人及運動愛好者，預計全民健身計劃等國策政策引導下，集團用品需求提升，推動擴大品牌價值。此次官宣內容獲得了全網超過7.2億次的曝光，並在官宣當日為HONMA天猫旗艦店導流超200萬人次。

綜合而言，集團現價計息率約7.2厘，具有一定吸引力。走勢上，現價在各平均10天和20天線上，預計業績表現理想下，利好觸發股價開始反彈，投資者不妨股價在接近3.2元水平開始吸納，短線目標4.8元，中線有機會再度挑戰去年7月份高位5.5元水平，2.8元作為防守位置。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)