中原按揭：中小銀行上調H按封頂息率　大行未即時跟隨

巿傳有個別中小型銀行上調新造H按封頂息率0.05%至0.225%，中原按揭董事總經理王美鳳指出，1個月拆息現為0.88%，較今年初徘徊0.15%上升0.73厘，港元拆息屬於銀行之間拆借成本，尤其可反映中小型銀行資金成本上升，資金成本壓力大於存款基礎較大之大型銀行；是次個別中小型銀行上調H按封頂息率0.05%至0.225%，相信是個別銀行因應按揭業務情況紓緩息差受壓之影響，中小型銀行一般會等大行加P才會跟隨，是次先上調H按封頂息率紓緩拆息將進一步上升之加息壓力。

她指出，現時1個月拆息雖已逐步上升，但暫時1個月拆息處於0.9%水平應對大型銀行未出現上調H按封頂息率之壓力，相信現時銀行樓按取態積極下未急於跟隨上調封頂息率，故是次個別中小型銀行上調H按封頂息率對市場用家未構成影響。

她續表示，過往在加息周期亦曾出現銀行加最優惠利率(P)前先上調H按封頂息率之情況，2018年加息周期時期，7至8月份1個月拆息已升至1.8%，銀行加P壓力增加，加上當時H按封頂息率較低，低至2.15%，對比拆息已升至1.8%，息差壓力較大，故當時銀行陸續先上調H按封頂息率0.1厘，其後於9月份正式將P上調0.125%。

今次市傳銀行調整按息對新造按揭人士影響輕微，她舉例，以貸款額100萬元及還款期30年計，H按封頂息加至2.55%後，若將來H按息升至封頂位，對比現時一般封頂息率2.5%，每月還款額增26元或0.7%至3,977元。以巿傳最大加幅至2.725%計，每月還款金額加118元或3%至4,069元。